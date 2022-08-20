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Жизнь

Пусть весь мир подождет. 20 августа — Всемирный день лени: история необычного праздника

В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса. Он носит название Всемирный день лени. Организаторы окрестили его так, конечно же, в шутку. Речь идёт о совершенно естественной потребности человека в отдыхе.

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

Лень как психологическое состояние, проявляющееся в отсутствии желания к труду, преодолению трудностей, проявлению волевых усилий и предпочтительно свободному времяпрепровождению нередко становится запущенным. Именно тогда оно расценивается обществом как порок, поскольку многие повседневные заботы, требующие участия человека, подверженного лени, ложатся на плечи окружающих.

Однако, как и у каждого иного психологического состояния, у лени есть масса первопричин, приведших человека к такому состоянию. Ими могут быть ослабленный иммунитет, хроническая усталость, переутомление, депрессия, отсутствие мотивации и осознания важности выполняемой работы и др.

В большинстве случаев человек находит способ преодолеть эти факторы, и состояние лени для него становится краткосрочным и временным. В отдельных ситуациях лень превращается в распущенность и вредную привычку, а порой, становится образом жизни. Не такой лени посвящён праздник, отмечаемый ежегодно 20 августа.

История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии Фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая.

Итагуи — один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчёркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая.

Участникам праздника рекомендуют выспаться, сходить в сауну или SPA, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и т.д. Ведь своевременный и полноценный отдых — один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.

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