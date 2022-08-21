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Жизнь

День Воздушного Флота России — 21 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры России. Отмечается в в третье воскресенье августа. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с этим праздником в прозе, стихах и смс.

Пассажирский самолет SuperJet 100.
Пассажирский самолет SuperJet 100.
pixabay.com.

Поздравления в прозе

Хочу поздравить всех, у кого руки вместо крыльев, с их праздником, с днем Воздушного флота. Пускай грозы, ненастья, и беды непогоды всегда проходят стороной. Желаю всегда летной погоды и чистого, прозрачного неба. Послушного штурвала и крепких крыльев. Мягких посадок и теплых встреч при возвращении домой.

Вы покорили высоту, отвага и уверенность присущи каждому из вас. Сегодня принимайте поздравления. Желаем спокойных и мирных полетов, успехов, удачи, невероятных красот. Пусть на жизненном пути будет все так же чисто и светло, как и в небе!

В этот праздничный день спешим поздравить всех орлов Воздушного флота России. Желаем легкого взлета, попутного ветра, абсолютной видимости, исправных приборов и мягкой посадки. Пускай все ваши полеты будут тренировочными учениями, а потребности в реальной защите Родины не возникает никогда. Мирного неба, щадящего солнца, летной погоды и успехов в личной жизни.

Поздравления в стихах

Поздравляем тех, кто небо знает,
Открывает его снова день за днем,
Знает цену взлетам и падениям
Да так часто сверху видит дом.
Радости вам чистой и высокой,
А здоровья — так уж крепкого всегда.
В небе синем, чистом и далеком
Огорчениям — ну просто грош цена!
К новым высотам чаще летать!
Разные страны вам повидать!
Удачу за хвост, как комету, поймать!

День Воздушного флота России,
Отмечает вся страна,
Истребители красиво
Полетят на небеса.

Это праздник для пилотов,
Капитанов, стюардесс,
Всех, кто раз бывал в полёте,
Поднимался до небес.

Пожелаем, чтоб не знали,
Вы ни бурь и ни штормов,
Чтобы на земле вас ждали,
Все с букетами цветов!

Чтобы небо вас любило,
Было чистым, как слеза,
Чтоб страна вас не забыла
И судьба вас берегла.

С Днем Воздушного флота России,
Я желаю успехов и счастья,
Пусть вас небо от горя хранит,
Обойдут пусть любые ненастья.

Будет служба пусть в радость всегда,
Пусть сбываются ваши стремления,
Процветает пусть наша страна,
Вдохновляет пусть вас на свершения.

Будет крепким здоровье пускай,
Дарит силы семья непременно,
Манит небо к успехам всегда,
И азарт пусть горит неизменно.

Поздравления в смс

С праздником! Пусть крепкой будет семья, не приходят в гости беды и несчастья. Желаю силы и воли, чтобы побеждать и рваться вперед. Улыбок и чистого неба, пусть погода радует, а уют греет!

Синева небес стала вашим призванием, ведь вы не мыслите жизни без полетов! Желаем вам радости и успехов, попутных ветров и удачи во всем! Желаем, чтобы День Воздушного флота прошел на «ура» в окружении близких!

Поздравляю с Днём Воздушного флота России. Желаю с высоты видеть всё, как на ладони и с лёгкостью выполнять удачные манёвры по траектории к своим целям. Гордости и важности, смелости и ловкости, удачи и оптимизма!

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