Поздравляем тех, кто небо знает,

Открывает его снова день за днем,

Знает цену взлетам и падениям

Да так часто сверху видит дом.

Радости вам чистой и высокой,

А здоровья — так уж крепкого всегда.

В небе синем, чистом и далеком

Огорчениям — ну просто грош цена!

К новым высотам чаще летать!

Разные страны вам повидать!

Удачу за хвост, как комету, поймать!

День Воздушного флота России,

Отмечает вся страна,

Истребители красиво

Полетят на небеса.



Это праздник для пилотов,

Капитанов, стюардесс,

Всех, кто раз бывал в полёте,

Поднимался до небес.



Пожелаем, чтоб не знали,

Вы ни бурь и ни штормов,

Чтобы на земле вас ждали,

Все с букетами цветов!



Чтобы небо вас любило,

Было чистым, как слеза,

Чтоб страна вас не забыла

И судьба вас берегла.