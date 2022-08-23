Международный день памяти о работорговле и её ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) отмечается во всем мире ежегодно 23 августа.

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам-членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.

В начале третьего тысячелетия власти американского штата Огайо приурочили к Дню памяти о работорговле и ее ликвидации открытие музея истории рабства. В Ливерпуле 23 августа 2007 года открылся Международный музей рабства, который посвящен преимущественно трансатлантической работорговле.

На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли.

Рабство является беспрецедентной трагедией и одной из самых темных страниц человеческой истории. В эту международную дату мировое сообщество вспоминает не только исторические события 1791 года, но и отдает дань уважения всем тем, кто, способствовал началу процесса уничтожения работорговли и рабства во всем мире.

Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает сегодня миллионы человек во всем мире.

По данным ООН, каждый год жертвами обмана и насилия становятся в основном женщины и дети, их превращают в «живой товар» и подвергают эксплуатации. А ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов — это крупнейший в мире источник незаконной прибыли.

«Новая работорговля» стала одной из самых острых и широкомасштабных проблем современности.

Некоторые страны отмечают свои праздники — дни освобождения от рабства. Например, на Ямайке 1 августа отмечается День эмансипации.

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