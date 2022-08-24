Международный день странной музыки или День необычной музыки отмечается в мире 24 августа. Этот праздник был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году и достаточно быстро стал популярен в музыкальной среде.

Музыкальные произведения автора праздника представляют собой синтез различных жанров и стилей — от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. В начале своей творческой карьеры, из-за такого неординарного подхода в работе, Гранту никак не удавалось найти студию, которая захотела бы выпустить его новый диск.

В итоге, он основал свой собственный лейбл и назвал его Strange Music («Странная музыка»), с целью записи именно новой, необычной музыки. А День странной музыки изначально задумывался им как способ продвижения своего нового альбома.

Дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания. Вскоре в музыкальном сообществе День странной музыки стал восприниматься как праздник, то есть стал популярным в «народе».

Главная же цель Дня, по замыслу Гранта, — познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые они обычно не слушают, или даже никогда не слышали, с необычной музыкой, которую нельзя услышать на радио или по телевидению. Это день расширения границ и открытости всему новому и необычному, поэтому девиз «слушать без предрассудков» — отлично подходит празднику.

Кстати, знакомство с различными музыкальными стилями приносит немало пользы для расширения кругозора и развития способности по-новому взглянуть на окружающий нас мир и на различные аспекты жизни. К тому же, согласно исследованиям, разные музыкальные жанры по-разному влияют на ум и тело человека.

Например, известно, что smooth jazz (разновидность джаза) помогает расслабиться физически, поп-музыка — повысить выносливость организма, а металл обеспечивает более сильное чувство идентичности. И все же самое положительное воздействие на человека оказывает классическая музыка — она помогает бороться с депрессией, пробуждает творческие способности, снимает боль и заряжает ум.

Для людей же, профессионально работающих в музыкальной сфере, знакомство с новыми музыкальными жанрами — это способ выйти из зоны комфорта и поэкспериментировать с необычными стилями и мелодиями.

Надо также сказать, что в понятие «странной» музыки входит как незнакомая слушателю, так и действительно специфическая, странная для восприятия музыка. Это музыка, создаваемая необычными этническими музыкальными инструментами (варганом, ложками, хангом, яйбахаром, бокалами и т.д.).

Сам же праздник можно отметить, конечно же, слушая непривычную для себя музыку. Если вы любите «попсу», то попробуйте музыку в стиле кантри или хэви-метал. А может быть вы никогда не слушали джаз, шансон или орган? Сегодня как раз тот день, чтобы поэкспериментировать с новыми музыкальными открытиями и расширить свой кругозор.

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