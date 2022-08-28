Приятные поздравления с Днем шахтера в прозе
Уважаемые труженики горнодобывающей отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю успехов в вашем упорном труде. Пусть всегда за каждым спуском в забой следует успешный подъем. Пусть от вас и ваших близких отступят болезни, пусть их обходят стороной все беды и невзгоды. Желаю вам душевного спокойствия, мира и материального благополучия. Низкий поклон за ваше мужество, отвагу и силу духа!
Поздравляю смелых людей, выбравших одну из самых опасных и тяжелых профессий, Ваш труд очень нужен всем, чтоб в домах было тепло, чтобы двигался прогресс, развивалась техника. Мы пользуемся всем и даже не задумываемся о том — сколько нужно трудов, чтоб добыть руду или уголь, чтобы нам было комфортно и интересно жить. Желаем Вам удачных смен, крепкого здоровья, слаженного коллектива, чтоб внедрялись новые технологии и ваша профессия становилась менее опасной, желаем, чтоб дома вас ждали ведь только домашнее тепло может отогреть озябшую в подземелье душу и дать новые силы для трудовых будней!
Поздравляем с днем шахтера! Желаю труженикам горнодобывающей отрасли крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваш тяжелый и опасный труд будет по достоинству оценен. Длинных вам отпусков и большой зарплаты. Пусть число спусков в забой будет равно числу подъемов. Спокойных и благополучных вам трудовых будней. Отваги, терпения и оптимизма в нелегкой вашей работе. Ваш труд героический и очень нужный стране. Вы несете людям тепло и свет в их дома. Желаю вам отличного настроения. Пусть каждый ваш день будет радостный и состоит из счастливых мгновений. Желаю вам и вашим семьям огромного счастья!
Приятные поздравления с Днем шахтера в стихах
Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
Поздравить шахтера — дело святое.
О них скажем прямо: ребята — герои!
За труд этот важный и тяжелейший
Должны вам оклад положить богатейший.
Работу такую мы все почитаем,
А вас мы, шахтеры, за все уважаем.
Возьмите с собою в забой вы удачу,
Она пусть поможет исполнить задачу:
Карьеру построить, расти с каждым днем,
Работать с азартом, а жить с огоньком.
Угля вам побольше и только подъем!
С Днем шахтера поздравляю!
Много силы пожелаю,
А терпенья — как гранит.
Пусть удача в дом стучит.
Крепким пусть здоровье будет,
Золото в карман прибудет,
Путь идет без шахт и гор,
А в душе всегда простор.
Каска пусть вас защищает,
Ничего пусть не пугает.
И имеет пусть семья
В жизни все — от, А до Я.
Приятные поздравления с Днем шахтера в смс
Поздравляем с Днем шахтера! Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи. Пусть Ангел-Хранитель находится рядом каждую минуту.
Поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю здоровья и благополучия вам и вашей семье. Пусть опасности не встречаются на вашем жизненном пути, успеха и удачи в вашей сложной работе!
С праздником, с Днем шахтера! Пусть ваш нелегкий труд приносит вам радость, спокойствие и удовлетворение от работы, пусть счастье и покой всегда царит в ваших семьях!