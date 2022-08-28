Уважаемые труженики горнодобывающей отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю успехов в вашем упорном труде. Пусть всегда за каждым спуском в забой следует успешный подъем. Пусть от вас и ваших близких отступят болезни, пусть их обходят стороной все беды и невзгоды. Желаю вам душевного спокойствия, мира и материального благополучия. Низкий поклон за ваше мужество, отвагу и силу духа!

Поздравляю смелых людей, выбравших одну из самых опасных и тяжелых профессий, Ваш труд очень нужен всем, чтоб в домах было тепло, чтобы двигался прогресс, развивалась техника. Мы пользуемся всем и даже не задумываемся о том — сколько нужно трудов, чтоб добыть руду или уголь, чтобы нам было комфортно и интересно жить. Желаем Вам удачных смен, крепкого здоровья, слаженного коллектива, чтоб внедрялись новые технологии и ваша профессия становилась менее опасной, желаем, чтоб дома вас ждали ведь только домашнее тепло может отогреть озябшую в подземелье душу и дать новые силы для трудовых будней!