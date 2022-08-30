Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем ветеринара в прозе, стихах и смс

Поздравим с Днем ветеринара

Мы тех, кто лечит всех зверей,

У них большое очень сердце

И нет на свете их добрей.

Желаем мы всем Айболитам

Удачи, счастья, долгих лет,

Пусть выздоравливают звери,

И будет много пусть побед!

Классным быть ветеринаром

Я желаю вам всегда!

Чтоб зверушки обожали,

Не боялись никогда.



Чтобы сердце добрым было

И хотело всем помочь,

Неприятности любые

Пусть уходят от вас прочь!