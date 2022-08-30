Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем ветеринара в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ветеринара в прозе
Поздравляю! Я желаю, чтобы каждый подопечный уходил, улетал, уползал, уплывал здоровым. Пусть слова благодарности и хорошее настроение от проделанной работы всегда будут с вами. Спасибо за помощь и доброе сердце!
Поздравляю с Днем ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелегкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удается исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.
Поздравляю с Днем ветеринара, желаю успехов в твоем нужном и добром деле, пусть каждого нашего меньшего друга ты вылечишь без труда и будешь получать лишь удовольствие от твоей работы!
Поздравления с Днем ветеринара в стихах
Поздравим с Днем ветеринара
Мы тех, кто лечит всех зверей,
У них большое очень сердце
И нет на свете их добрей.
Желаем мы всем Айболитам
Удачи, счастья, долгих лет,
Пусть выздоравливают звери,
И будет много пусть побед!
Классным быть ветеринаром
Я желаю вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.
Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от вас прочь!
Нынче День ветеринара.
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!
Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!
Поздравления с Днем ветеринара в смс
Чтобы кошечки-собачки
От болезней избавлялись,
Ты с большой самоотдачей
Лечишь их, приносишь радость.
Люди все и их питомцы
Тебя просто обожают,
Пусть тебе все удается,
Труд усладу доставляет!
Наших милых братьев меньших
Ты всегда с охотой лечишь,
Ловко делаешь уколы,
Операции, проколы.
От души ветеринару
Пожелаю гонораров,
Ежемесячно растущих,
И работы самой лучшей!
С Днем ветеринара
Сердечно поздравляем,
Успехов в деле вашем
Мы от души желаем.
Пусть будет понимание
У вас и «пациентов»,
А в жизни будет много
Восторженных моментов.