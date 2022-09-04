День работников нефтяной и газовой промышленности. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С праздником твоим, нефтяник!

Пусть сбываются мечты,

Я желаю, чтобы в деле

Был всегда успешным ты.



Делаешь большое дело,

Не сдаваться, так держать,

Быть всегда на позитиве,

Нефть на «пять» всегда качать.



Будет счастье в личной жизни

И везет тебе всегда,

Пусть сбываются желанья,

Говорит фортуна «да».

Поздравляем мы опору,

Экономики страны,

Кормит нас она и поит,

Как, и что ни говори.



Вас нефтяники поздравить,

Мы хотим и пожелать,

Счастья, и здоровья в жизни,

Никогда не унывать.



Денег — думаю, излишне,

Лучше, искренней любви,

Без нее — нет счастья в жизни,

И надежды впереди!