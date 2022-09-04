День работников нефтяной и газовой промышленности. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности в прозе
Поздравляю прекрасных, замечательных и достойных людей, чей труд заслуживает огромного признания, почета и уважения. Пускай в вашей жизни всегда будет успех, счастье и достаток. Пускай нефтяным фонтаном из вас бьет здоровье, энергия и позитив. Желаю постоянного взлета, много новых открытий и успешного покорения недр нашей великой земли. С Днем нефтяника и газовой промышленности!
С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!
Поздравляю с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Желаю каждый день находить в своей жизни месторождения успеха, желаю огромных сил и верных идей в качестве топлива для достижения целей. И пусть в работе никогда не будет трудностей, пусть в жизни горит вечный огонь любви и удачи.
Поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности в стихах
С праздником твоим, нефтяник!
Пусть сбываются мечты,
Я желаю, чтобы в деле
Был всегда успешным ты.
Делаешь большое дело,
Не сдаваться, так держать,
Быть всегда на позитиве,
Нефть на «пять» всегда качать.
Будет счастье в личной жизни
И везет тебе всегда,
Пусть сбываются желанья,
Говорит фортуна «да».
Поздравляем мы опору,
Экономики страны,
Кормит нас она и поит,
Как, и что ни говори.
Вас нефтяники поздравить,
Мы хотим и пожелать,
Счастья, и здоровья в жизни,
Никогда не унывать.
Денег — думаю, излишне,
Лучше, искренней любви,
Без нее — нет счастья в жизни,
И надежды впереди!
Желаю жизни без любых хлопот,
Зарплата пусть в карман течет,
Для планеты сильно так важны,
Все нефтяники большой страны!
Дома будет пусть уют, тепло,
Бедам всем Вы двигайтесь назло,
Черное золото — важный ресурс,
Только к победам держите Вы курс!
Работа пусть по сердцу будет,
А лучший друг Вас не забудет,
С улыбкой дни свои встречать,
С родными вечер провожать!
Поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности в смс
Купаешься в золоте черном,
Нефтяник, успехов тебе,
А также доходов огромных
И море везенья в судьбе!
Пусть недра страны не иссякнут
И будут твой счёт пополнять,
И счастье с удачею станут
С тобой неотступно шагать!
Много зим и много лет
Этот праздник отмечаем,
С поздравленьями привет
Всем нефтяникам вручаем!
Пусть во всем всегда успех
Ждет на каждом повороте,
Без проблем и без помех,
Все пусть сложится в работе!
Нефтяник, счастлив будь всегда
И неустанно нефть качай,
И от любимого труда
Доход отличный получай!
Пусть то, о чем поет душа,
Легко в реальность воплотится,
Пускай жизнь будет хороша,
А грусть во сне даже не снится!