Поздравления с Днем финансиста в прозе
В День финансиста России от души желаю, чтобы твои финансы не пели грустные романсы, а лишь весёлые песни для души. Пусть хватает сил на все дела, пусть удается избегать ошибок в жизни и в работе, пусть всякие твои старания и инвестиции приносят добрые плоды успеха, счастья и достатка.
В этот день мы желаем, чтобы ваши финансовые потоки превращались в могучие реки, и чтобы они несли вас к теплым морям и океанам. А все ваши проблемы и печали пусть превращаются в маленькие ручейки, которые со временем пересохнут. Пусть вас с головой накрывают волны счастья и радости, любви и добра, тепла и света. С Днем финансиста!
Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником — с Днем финансиста — и пожелать: терпения, неиссякаемого упорства в вашем деле, адекватных клиентов, продуктивных рабочих будней и сладостных выходных дней. Быстрого карьерного роста, благополучия в финансовом плане и личного счастья!
Поздравления с Днем финансиста в стихах
Что б был бездефицитным наш бюджет,
(Ведь все финансы, знаем, голосисты)
В большом объеме самых разных смет
Должны учесть расходы финансисты.
Пусть все отчеты будут только в срок,
В делах порядок, цифры все «подбиты»,
И личный финансиста кошелек
Пусть никогда не знает дефицита!
Финансовых потерь не допустить
И заработать в кризисных моментах,
Поможет финансист, ведь его стиль —
Из ничего создать финансовую ленту!
Тебе желаем, братец, финансист,
Стать олигархом, мудрым и толковым,
Вести страну и фирму до небес,
Любви и счастья чувствовать оковы!
В любое время деньгам нужен счет,
И что б оперативно, точно, быстро
Учесть, свести и в сроки сдать отчет
Нелегкий труд всех наших финансистов.
Пусть в вас всегда нуждается страна,
Ее от вас зависит процветанье,
Хранится пусть и множится казна,
Удач, здоровья — наши пожеланья!
Поздравления с Днем финансиста в смс
Вы — основа любой фирмы,
Нет без денег дела!
Поздравляем всех, кто правит
Средствами умело!
Вам, прекрасным финансистам,
Счастья и удачи!
Прибыли процентов триста,
На Канарах дачу!
В финансовых дебрях ползешь как Тарзан,
Клиентов как трактор берешь на таран,
И вновь просвещаешь, как деньги хранить,
Где бабки удвоить, как их раздобыть.
Желаю встречаться с такой высотой,
Что сразу повысился опыт бы твой,
Чтоб смог ты взобраться на ту высоту,
Где смог бы достать поскорее мечту.
Желаю Вам считать свои финансы,
Приумножать их каждый день шутя!
Судьба пусть дарит Вам авансы,
Взамен так ничего и не прося!
И в пользу оберните Вы все шансы,
Которые профессия дала!
Пусть будут верными друзья,
В достатке жизнь будет всегда!
Желаю многого достичь,
Счастливо, радостно Вам жить!