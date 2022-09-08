В День финансиста России от души желаю, чтобы твои финансы не пели грустные романсы, а лишь весёлые песни для души. Пусть хватает сил на все дела, пусть удается избегать ошибок в жизни и в работе, пусть всякие твои старания и инвестиции приносят добрые плоды успеха, счастья и достатка.

В этот день мы желаем, чтобы ваши финансовые потоки превращались в могучие реки, и чтобы они несли вас к теплым морям и океанам. А все ваши проблемы и печали пусть превращаются в маленькие ручейки, которые со временем пересохнут. Пусть вас с головой накрывают волны счастья и радости, любви и добра, тепла и света. С Днем финансиста!