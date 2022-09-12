День бутылки, заглядывания в окна и зачатия. Три необычных праздника 12 сентября

День виртуальной бутылки
Как появился этот праздник и как распивать виртуальную бутылку — неизвестно. Есть версия, что на бутылку поспорили двое друзей в чате. Когда один из них выиграл, проигравший отправил приз — но виртуальный.
С тех пор этот феномен распространился в интернете. Люди ежегодно отправляют в сообщения и комментарии друг к другу изображения и фотографии напитков в бутылках.
В соцсетях даже гуляет забавный стишок, посвященный этому дню:
«Так выпьем бокал за друзей в виртуале!
И пусть не увидимся может в реале,
Но теплые слышим их голоса —
И полнятся светом тогда небеса!
Я свой поднимаю осенний бокал
За ставший родным дорогой виртуал!»
День заглядывания в окна
Этот день посвящен человеческому любопытству, которое толкает людей заглянуть в чужое окошко. Ведь ужасно интересно, как живет твой сосед или вот тот человек на пятом этаже.
А еще можно вглядываться в окна человеческих глаз. И подарить в этот день солнечную улыбку.
Этому празднику люди также посвящают стихотворения:
«Будешь духом светлым легким,
Будешь добрым духом окон,
Будешь трогать занавески, гладить кошек по усам,
Поправлять пододеяльник, муз поить весничным соком,
И дарить цветам прохладу, вольный ветер — парусам
(В общем, делать чудеса),
А иначе для чего же теплый свет горит квадратный,
Пахнет ужином, и чаем, и вишневым пирогом?
Ты немного полетаешь, так как ждут тебя обратно,
(Столько любопытных окон загорается кругом —
Ты же справишься, бегом!)»
День семейного общения
Этот праздник отмечают только в Ульяновской области. День семейного общения существует больше 10 лет и входит в число официальных праздников региона. Его учредили региональные власти, чтобы содействовать институту семьи и брака в 2007 году.
В этот ден проходят многочисленные мероприятия, посвященные семье: концерты, семейные соревнования, фестивали. Собирают круглые столы и обсуждают злободневные темы.
Местные жители в шутку называют этот праздник Днем зачатия, так как особенно чествуют молодых и многодетных семей.