День бутылки, заглядывания в окна и зачатия. Три необычных праздника 12 сентября

12 сентября люди в разных уголках отмечают три необычных праздника. День виртуальный бутылки, День заглядывания в окна и День семейного общения, известный еще как День зачатия. Altapress.ru рассказывает о каждом из них.

День виртуальной бутылки

Как появился этот праздник и как распивать виртуальную бутылку — неизвестно. Есть версия, что на бутылку поспорили двое друзей в чате. Когда один из них выиграл, проигравший отправил приз — но виртуальный.

С тех пор этот феномен распространился в интернете. Люди ежегодно отправляют в сообщения и комментарии друг к другу изображения и фотографии напитков в бутылках.

В соцсетях даже гуляет забавный стишок, посвященный этому дню:

«Так выпьем бокал за друзей в виртуале! И пусть не увидимся может в реале, Но теплые слышим их голоса — И полнятся светом тогда небеса! Я свой поднимаю осенний бокал За ставший родным дорогой виртуал!» Источник.

Бутылки СС0

День заглядывания в окна

Этот день посвящен человеческому любопытству, которое толкает людей заглянуть в чужое окошко. Ведь ужасно интересно, как живет твой сосед или вот тот человек на пятом этаже.

А еще можно вглядываться в окна человеческих глаз. И подарить в этот день солнечную улыбку.

Этому празднику люди также посвящают стихотворения:

«Будешь духом светлым легким, Будешь добрым духом окон, Будешь трогать занавески, гладить кошек по усам, Поправлять пододеяльник, муз поить весничным соком, И дарить цветам прохладу, вольный ветер — парусам (В общем, делать чудеса), А иначе для чего же теплый свет горит квадратный, Пахнет ужином, и чаем, и вишневым пирогом? Ты немного полетаешь, так как ждут тебя обратно, (Столько любопытных окон загорается кругом — Ты же справишься, бегом!)» Источник.

Кот на окне. Осень. CC0

День семейного общения

Этот праздник отмечают только в Ульяновской области. День семейного общения существует больше 10 лет и входит в число официальных праздников региона. Его учредили региональные власти, чтобы содействовать институту семьи и брака в 2007 году.

В этот ден проходят многочисленные мероприятия, посвященные семье: концерты, семейные соревнования, фестивали. Собирают круглые столы и обсуждают злободневные темы.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

Местные жители в шутку называют этот праздник Днем зачатия, так как особенно чествуют молодых и многодетных семей.