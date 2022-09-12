12 сентября
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Жизнь

День бутылки, заглядывания в окна и зачатия. Три необычных праздника 12 сентября

12 сентября люди в разных уголках отмечают три необычных праздника. День виртуальный бутылки, День заглядывания в окна и День семейного общения, известный еще как День зачатия. Altapress.ru рассказывает о каждом из них.

Бутылки.
Бутылки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

День виртуальной бутылки

Как появился этот праздник и как распивать виртуальную бутылку — неизвестно. Есть версия, что на бутылку поспорили двое друзей в чате. Когда один из них выиграл, проигравший отправил приз — но виртуальный.

С тех пор этот феномен распространился в интернете. Люди ежегодно отправляют в сообщения и комментарии друг к другу изображения и фотографии напитков в бутылках.

В соцсетях даже гуляет забавный стишок, посвященный этому дню:

«Так выпьем бокал за друзей в виртуале!

И пусть не увидимся может в реале,

Но теплые слышим их голоса —

И полнятся светом тогда небеса!

Я свой поднимаю осенний бокал

За ставший родным дорогой виртуал!»

Источник.

Бутылки
Бутылки
СС0

День заглядывания в окна

Этот день посвящен человеческому любопытству, которое толкает людей заглянуть в чужое окошко. Ведь ужасно интересно, как живет твой сосед или вот тот человек на пятом этаже.

А еще можно вглядываться в окна человеческих глаз. И подарить в этот день солнечную улыбку.

Этому празднику люди также посвящают стихотворения:

«Будешь духом светлым легким,

Будешь добрым духом окон,

Будешь трогать занавески, гладить кошек по усам,

Поправлять пододеяльник, муз поить весничным соком,

И дарить цветам прохладу, вольный ветер — парусам

(В общем, делать чудеса),

А иначе для чего же теплый свет горит квадратный,

Пахнет ужином, и чаем, и вишневым пирогом?

Ты немного полетаешь, так как ждут тебя обратно,

(Столько любопытных окон загорается кругом —

Ты же справишься, бегом!)»

Источник.

Кот на окне. Осень.
Кот на окне. Осень.
CC0

День семейного общения

Этот праздник отмечают только в Ульяновской области. День семейного общения существует больше 10 лет и входит в число официальных праздников региона. Его учредили региональные власти, чтобы содействовать институту семьи и брака в 2007 году.

В этот ден проходят многочисленные мероприятия, посвященные семье: концерты, семейные соревнования, фестивали. Собирают круглые столы и обсуждают злободневные темы.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
unsplash.com/

Местные жители в шутку называют этот праздник Днем зачатия, так как особенно чествуют молодых и многодетных семей.

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