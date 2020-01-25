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Жизнь

Штормовой уикенд ждет жителей Алтайского края

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение на 25 и 26 января, говорится на сайте краевого ЦГМС.

Сугроб, снег.
Сугроб, снег.
CC0

Днем 25 и ночью 26 января в регионе продолжит идти снег, мокрый снег, местами сильный с метелью. На дорогах гололедица и снежные заносы. Местами ветер усилится до 19−24 м/с.

Днем 27 и 28 января также будет непогода: снег, по югу края мокрый снег, метель. Сила ветра местами до 18−23 м/с.

В Барнауле днем 25 января обещают небольшой снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. Ветер южный, 7−12 м/с с порывами до 17 м/с.

26 января в краевой столице преимущественно без осадков. Вечером 27 января небольшой снег и метель.

Ранее altapress.ru писал о том, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы.

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