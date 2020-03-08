Штормовой ветер и метели: усиление непогоды ожидается 9 марта в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидается шквалистый ветер с сохранением неблагоприятных погодных явлений, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Днем 9 марта ожидается усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы до 25 меров, снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ночью порывы ветра также будут достигать 25 метров в секунду. Обещают небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов, днем обещают −3…+2 градуса.

В Барнауле днем и ночью ветер юго-западный 10−15 метров в секунду. Временами небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

Температура ночью −7…−9 градусов, днем — 0…-2 градуса.

Перекрытие дорог , метель , ГИБДД. 22.мвд.рф

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, связанных с обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

В алтайском МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду. Ранее свои советы дали в региональной ГИБДД.

Напомним, сейчас в крае ограничено движение на более 10 трассах.