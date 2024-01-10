Штормпрогноз: сильные порывы ветра придут на Алтай 11 января

Температура воздуха ночью достигнет -18 градусов. Однако днем температура воздуха составит -4 градусов.
Небольшой, местами умеренный снег, по югу местами сильный, местами гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, местами возможны снежные заносы.
Ветер юго-западный 18-23 м/с, местами порывы 33 м/с и более.
Жителей Алтайского края просят быть осторожнее, не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Ранее сообщалось, что ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай.
Самое важное - в нашем Telegram-канале