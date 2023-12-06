Штормпрогноз: тепловое вторжение после мощного снегопада началось на Алтае

Так, 6 декабря в Алтайском крае дневная температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В Барнауле — от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный порывистый. Местами порывы достигнут 28 метров в секунду. Прогнозируют мокрый снег с дождем, метели.

На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Причем сразу после "снежной каши" в тепле 7 декабря резко похолодает днем — до минус 18 градусов мороза в регионе, в Барнауле — до минус 15.

Ранее синоптики не исключили резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.