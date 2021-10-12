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Жизнь

Штрафы для антипрививочников. Что об этом думают в Кремле

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести в России санкции за отказ от вакцинации против COVID-19. Рассказываем, как на инициативу отреагировали в Кремле.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1 Какую идею выдвинул Лукашев?

Медик предложил выписывать штрафы по 5 тыс. рублей за отказ от вакцинации, передает «ТАСС». Особенно мера относится к тем, кто находится в группе высокого риска по здоровью.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий», — отметил эксперт.

2 Как штрафы прокомментировали в Кремле?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что штрафы за отказ от вакцинации невозможны. Это, по его словам, противоречит социальному характеру России.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.
3 Что предложил Песков вместо штрафов?

Пресс-секретарь уверен: главное — чтобы россияне проявляли сознательность. Для этого им нужно объяснять, что «иного способа защитить свою жизнь, кроме как привиться, нет». Он подчеркнул, что с пандемией лучше бороться «всеми доступными» методами. К примеру, разъяснять «безальтернативность вакцинации».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему к вакцинации от ковида не принудят детей.

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