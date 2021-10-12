Штрафы для антипрививочников. Что об этом думают в Кремле

1 Какую идею выдвинул Лукашев?

Медик предложил выписывать штрафы по 5 тыс. рублей за отказ от вакцинации, передает «ТАСС». Особенно мера относится к тем, кто находится в группе высокого риска по здоровью.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий», — отметил эксперт.