Штрафовать на 200 тыс. рублей предложили россиян, если их собаки кого-то покусают

Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал Znak.com , что парламент рассмотрит введение штрафов до 200 тыс. рублей для хозяев, чьи собаки кусают людей.

Бурматов отметил, что в ближайшее время на рассмотрение Госдумы внесут необходимые поправки в КоАП, наказывающие хозяев за агрессивных собак.

Кроме того, депутаты предлагают ввести наказание за «самовыгул собак».

«Хозяева, чьи собаки гуляют без присмотра, тоже должны нести наказание. Сегодня собака, отпущенная гулять самостоятельно, никого не тронет, а завтра может укусить кого-нибудь, напугать или напасть. Зачем доводить до трагедии?» — пояснил Бурматов.

Сумму штрафов за «самовыгул» будут определять местные власти, так как изменения в этой части предлагается внести в региональные КоАП.

В понедельник, 14 февраля, в Госдуме состоится первое заседание рабочей группы по решению проблемы бродячих собак.

«У нас есть новые вызовы, новая проблема, что есть закон, но нет ответственности ни со стороны должностных лиц, ни со стороны владельцев собак. Чиновники не исполняют свои полномочия, владельцы собак — свои обязанности», — подчеркнул Бурматов.

По его словам, треть регионов России «саботируют» исполнение закона и не создают инфраструктуру по обращению с бездомными животными.

Ранее сообщили про штраф и наказание для владельца овчарки в Барнауле, укусившей девочку.