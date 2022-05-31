31 мая
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Жизнь

Штрафовать за мат при детях предложили в Алтайском крае

В Алтайском крае предложили ввести ответственность за употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних. Инициатором стала директор Института воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре, пишет ТАСС. Речь об этом шла в ходе заседания экспертно-консультативного совета по молодежной политике.

Детская площадка.
Детская площадка.
Анна Зайкова.

Она предложила на законодательном уровне рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекса РФ об административных правонарушениях и определить ответственность за употребление ненормативной лексики в адрес несовершеннолетних либо в их присутствии.

Употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних «сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах», уверена Агре.

«Ведь воспитание — это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка, в законе нет отдельной статьи», — подчеркнула она.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие участники заседания поддержали инициативу.

Серышев предложил включить предложение в решение протокола заседания, а затем передать для рассмотрения в уполномоченные органы.

Ранее стало известно, что в Кодексе об административных правонарушениях может появиться пункт о скидке в 50% на все штрафы.

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