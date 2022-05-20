20 мая
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Потребитель

Скидку в 50% на все штрафы могут ввести в КоАП

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться пункт о скидке в 50% на все штрафы. С такой инициативой выступили в Минюсте, сообщает «Интерфакс».

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

В случае принятия поправок выплату штрафа могут отсрочить на полгода.

«Вводятся новеллы о возможности уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также о запрете рассмотрения дела об административном правонарушении должностным лицом, проводившим контрольно-надзорное мероприятие и возбудившим дело о данном правонарушении», — говорится в релизе.

В ведомстве также предложили дать возможность заменять административные штрафы предупреждением, пишет bfm.ru. Сейчас этот пункт действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций.

Все эти поправки правительство одобрило, добавили в Минюсте.

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