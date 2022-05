Шукшин, куклы, казаки. Какие фестивали пройдут в Алтайском крае в 2022 году

— К юбилею края разработан большой план мероприятий, в который вошли предложения не только от отрасли культуры, но и образования, спорта, предпринимательства, муниципалитетов и др. В числе интересных культурных событий хотела бы отметить музыкальные проекты «Денис Мацуев представляет…» и фестиваль «100 лет российскому джазу», которые организует краевая филармония, — говорит министр. Все запланированные на год мероприятия состоятся, если позволит эпидемиологическая обстановка — но, кажется, ковид массовым событиям уже не грозит.

Май

АТР

Начнется год с традиционного образовательного форума «Алтай. Территория развития». В этом году он пройдет в парке-отеле «Ая» с 29 мая по 3 июня.

Здесь соберется самая креативная молодежь края, чтобы обсудить бизнес-идеи и обменяться опытом.

Июнь

День России

С 8 по 12 число в День России на «Бирюзовой Катуни» пройдет фестиваль традиционной культуры. Сюда приедут 700 исполнителей и мастеров из разных регионов России и ближнего зарубежья.

На фестивале можно попробовать разные национальные блюда, научиться народным танцам и традиционным ремеслам. Завершится все большим концертом.

Троицкие гуляния

В День России в Солонешенском районе пройдет фольклорный фестиваль. Все желающие смогут познакомиться со старообрядцами, пройти таинственные ритуалы, пообедать как настоящие кержаки, научиться водить настоящие хороводы.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского

С 23 по 25 число в регионе будет проводиться Рождественский фестиваль. На родине поэта Роберта Рождественского устроят народную ярмарку и праздничный концерт с выступлением звезд.

Июль

Летний фестиваль на Завьяловских озерах

16 июля туристов будут ждать на знаменитых лечебных Завьяловских озерах. Праздничная программа, народная ярмарка, концерт и даже салют — можно и поплавать, и повеселиться.

Because of the Beatles

В этот же день в «Бирюзовой Катуни», где установлен первый в мире памятник Джону Леннону, состоится фестиваль Because of the Beatles. Будет много музыки и каверов «битлов».

Шукшинские дни на Алтае

В этом году наконец-то в привычном формате пройдет Шукшинский фестиваль. 23 июля ждем в Сростках звездных гостей, праздничную программу, широкую ярмарку и большой концерт на Пикете.

Шукшинские дни на Алтае. Анна Зайкова

«В целом по фестивалю мы ориентированы на эпидемиологическую обстановку. Если массовые мероприятия к тому времени будут разрешены, то планируем вернуться к нашему обычному формату. В связи с этим, полный план мероприятий фестиваля еще не утвержден», — рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Август

Земляки

С 4 по 7 августа в Смоленском районе пройдет фестиваль памяти Михаила Евдокимова. Обещается концерт с участием звезд, спортивные состязания, вечер песен и стихов.

Медовый спас

14 августа на Алтае пройдет «Медовый спас». Фестиваль включает выставку-продажу продукции пчеловодства, концерты и завлекательную программу.

Алтай. Притяжение

Международный фестиваль деревянной скульптуры будет проходить на «Бирюзовой Катуни» с 24 августа. Резчики по дереву приедут с разных регионов России и дальнего зарубежья, и представят свои шедевры публике.

Звенигора

Завершится летний сезон 26−28 августа фестивалем бардовской песни «Звенигора» в Змеиногорском районе у озера Колыванское. Байки у костра, прогулки под парусом по озеру, скалолазание по местным скалам — каждый найдет времяпрепровождение на свой вкус.

Сентябрь

С 20 по 25 сентября в Барнауле в театре кукол «Сказка» пройдет второй кукольный фестиваль «Зазеркалье».

В краевую столицу приедут 14 театров из разных городов России. Вместе с барнаульской «Сказкой» они покажут 15 спектаклей для зрителей разных возрастных категорий.

Хедлайнерами фестиваля, которые не будут участвовать в конкурсе, станут два театра — Екатеринбургский театр кукол и театр кукол республики Карелия. Билеты уже в продаже — успевайте приобрести!