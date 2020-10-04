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Жизнь

Шумно, медленно, эффектно: как барнаульские байкеры закрыли мотосезон

3 октября барнаульские байкеры закрыли летний мотосезон. Мотоциклисты собрались на парковке ТРЦ «Galaxy» и устроили развлекательное шоу: соревновались на самую медленную езду, закатывали мотоциклом бочку в ворота, а также выясняли, у кого самый громкий мотор.

Закрытие мотосезона в Барнауле.
Закрытие мотосезона в Барнауле.
Ирина Пергаева

В конкурсе на «громкость» победил байкер на «Harley — Davidson» — звук его мотора составил 89 децибел. Мотоцикл обошелся хозяину в 7 миллионов рублей. А самым зрелищным выступлением дня стало шоу мотостантрайдров «S.S.R.CREW».

В 16:00 колонна двинулась по маршруту «Ленточный бор — Змеиногорский тракт — проспект Красноармейский —- проспект Калинина», а вечером мотоциклисты собрались в «Байк-баре», где их ждал концерт.

Ранее стало известно, что популярность мотоциклов в Барнауле за пять лет выросла втрое.

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