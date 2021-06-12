Шурыгина и Рокфеллер. Кто из знаменитостей родился в День России

12 июня традиционно отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете. А еще это день рождения многих отечественных и зарубежных звезд. Имена «дне-российских» селебрити — в нашем списке.

Алиса Гребенщикова

Актриса появилась на свет в 1978 году в семье Бориса Гребенщикова.

Он посвятил рождению дочери строки «Сегодня я работал всю ночь. Почти всю карму я сжег в эту ночь и у меня родилась дочь».

Алиса Гребенщикова прошла по красной дорожке Шукшинского фестиваля-2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Дэвид Рокфеллер

Родился 12 июня и Дэвид Рокфеллер — внук первого в истории долларового миллионера. За жизнь он привык бороться. Перенес 7 пересадок сердца и скончался в 101 год, став самым пожилым миллиардером мира.

Дэвид Рокфеллер. www.vesti.ru.

Диана Шурыгина

Участница шоу «Пусть говорят» в 2017-м прославилась историей об изнасиловании. Барышне посвящено большое количество интернет-мемов. Один из них — с ее коронной фразой «На донышке» («Уверяю, выпила меньше рюмки» — Прим. altapress.ru).

Диана Шурыгина. Скриншот видео 1tv.ru

Адриана Лима

Ангел «Victoria's Secret» возглавляет список самых сексуальных и высокооплачиваемых моделей. А родилась она в 1981 году в Бразилии.

Адриана Лима. открытые источники

Алексей Барабаш

Барабаш родился в 1977 году. Зрителям он запомнился по фильмам «Питер FM» и «Сталинград».

Вячеслав Полунин

Клоун Вячеслав Полунин в 1980-м организовал в Санкт-Петербурге мим-театр «Лицедеи». Затем артист переехал в Лондон и удостоился звания «Почетный житель» от королевы Елизаветы II.

Вячеслав Полунин. wikipedia.org

Роман Маякин

Роман Маякин приобрел популярность благодаря сериалу «Сладкая жизнь». Также в творческой биографии актера — картины «Восьмидесятые», «Психологини», «Барвиха», «Игрушки» и шоу «Последний герой».

Александр Дьяченко

Александр Дьяченко — еще один актер, для которого День России не только государственный праздник. Мужчина дебютировал в фильме «Брат-2» и продолжает сниматься в кино до сих пор.

Александр Дьяченко. wikipedia.org

Марио Касас

Испанский актер и телеведущий. Известен по ролям в фильмах «3 метра над уровнем неба», «Люди Пако» и «Ковчег».

Марио Касас. wikipedia.org

Эдуард Оганесян

Эдуард Оганесян — режиссер, сценарист и монтажер.

Ему принадлежат такие работы, как «Дабл трабл», «Чики» и «Вангелия». Родился в 1980 году.