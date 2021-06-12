Шурыгина и Рокфеллер. Кто из знаменитостей родился в День России

Алиса Гребенщикова
Актриса появилась на свет в 1978 году в семье Бориса Гребенщикова.
Он посвятил рождению дочери строки «Сегодня я работал всю ночь. Почти всю карму я сжег в эту ночь и у меня родилась дочь».
Дэвид Рокфеллер
Родился 12 июня и Дэвид Рокфеллер — внук первого в истории долларового миллионера. За жизнь он привык бороться. Перенес 7 пересадок сердца и скончался в 101 год, став самым пожилым миллиардером мира.
Диана Шурыгина
Участница шоу «Пусть говорят» в 2017-м прославилась историей об изнасиловании. Барышне посвящено большое количество интернет-мемов. Один из них — с ее коронной фразой «На донышке» («Уверяю, выпила меньше рюмки» — Прим. altapress.ru).
Адриана Лима
Ангел «Victoria's Secret» возглавляет список самых сексуальных и высокооплачиваемых моделей. А родилась она в 1981 году в Бразилии.
Алексей Барабаш
Барабаш родился в 1977 году. Зрителям он запомнился по фильмам «Питер FM» и «Сталинград».
Вячеслав Полунин
Клоун Вячеслав Полунин в 1980-м организовал в Санкт-Петербурге мим-театр «Лицедеи». Затем артист переехал в Лондон и удостоился звания «Почетный житель» от королевы Елизаветы II.
Роман Маякин
Роман Маякин приобрел популярность благодаря сериалу «Сладкая жизнь». Также в творческой биографии актера — картины «Восьмидесятые», «Психологини», «Барвиха», «Игрушки» и шоу «Последний герой».
Александр Дьяченко
Александр Дьяченко — еще один актер, для которого День России не только государственный праздник. Мужчина дебютировал в фильме «Брат-2» и продолжает сниматься в кино до сих пор.
Марио Касас
Испанский актер и телеведущий. Известен по ролям в фильмах «3 метра над уровнем неба», «Люди Пако» и «Ковчег».
Эдуард Оганесян
Эдуард Оганесян — режиссер, сценарист и монтажер.
Ему принадлежат такие работы, как «Дабл трабл», «Чики» и «Вангелия». Родился в 1980 году.