Шутка двух девочек про дядю-педофила закончилась жестоким убийством и большими тюремными сроками

В Свердловской области вынесли приговор женщине и двум мужчинам, которые жестоко издевались над местным жителем после шутки детей, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в августе 2020 года в Верхней Пышме. Началось с того, что одна из подсудимых Валерия позвонила тете бывшего мужа и попросила забрать двух девочек — свою пятилетнюю дочь и 10-летнюю дочь подруги.

Тетя согласилась и сказала, что за девочками приедет ее супруг — позже он отвез детей на дачу, где находилась семья. Когда Валерия пришла забирать девочек, те заявили, что дядя трогал их за интимные места. Как выяснилось позже, они ради шутки договорились так сказать.

«Женщина, желая отомстить, попросила двух знакомых мужчин помочь учинить расправу. Вечером 22 августа все трое пришли к потерпевшему в дом, расположенный в садовом товариществе, где сильно избили пострадавшего. Более того, двое мужчин совершили в отношении избитого иные насильственные действия. В результате причиненных повреждений потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве.

Несколько дней избивали невиновного, а также использовали трубу для определенного вида насилия. Кроме того, как сообщили в СМИ, били и тетю бывшего мужа Валерии, которую она попросила забрать детей.

В СК подчеркнули, что убитый не совершал никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей.

«Проведено порядка 20 экспертиз (в том числе судебно-медицинские, генетическая, биологическая, трасологическая). Несмотря на то, что двое сообщников признали свою вину лишь частично, а третий не признал полностью, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу», — указали в ведомстве.

Мужчин приговорили к 19 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женщина — зачинщица и участница издевательств — получила, как это обычно и бывает, более мягкое наказание — 10 лет 1 месяц в колонии общего режима.

Как уточняет E1.RU, дети оговорили погибшего, чтобы мамы забрали их с территории дачи. При этом родители в этот момент выпивали и дети им попросту мешали отдыхать.