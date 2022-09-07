7 сентября
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Жизнь

Шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН

Команда КВН «Сборная Снежногорска» прокомментировала решение Первого канала вырезать шутку про телеведущего Владимира Соловьева, пишет «Подъем».

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

«Уральский пельмень» Андрей Рожков в образе бабушки говорил: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куды?»

«Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», — ответил актер «Сборной Снежногорска» в образе и костюме среднего пальца.

В телевизионной версии остались аплодистменты.

«Обидно, конечно, но мы понимаем, что не все можно показывать в эфире. Монтаж и показ игры целиком и полностью находятся в ведении канала. Мы сыграли, как хотели, они показали, как смогли», — прокомментировали актеры «сборной».

И добавили, что это не цензура, а попытка попасть в хронометраж.

Ранее комик Пушной рассказал о шутке, которую запретили в КВН — про ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова. О цензуре популярного телешоу рассказал Сергей Светлаков. По его словам, «Первый канал» вырезал шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.

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