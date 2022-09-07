Шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН

«Уральский пельмень» Андрей Рожков в образе бабушки говорил: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куды?»
«Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», — ответил актер «Сборной Снежногорска» в образе и костюме среднего пальца.
В телевизионной версии остались аплодистменты.
«Обидно, конечно, но мы понимаем, что не все можно показывать в эфире. Монтаж и показ игры целиком и полностью находятся в ведении канала. Мы сыграли, как хотели, они показали, как смогли», — прокомментировали актеры «сборной».
И добавили, что это не цензура, а попытка попасть в хронометраж.
Ранее комик Пушной рассказал о шутке, которую запретили в КВН — про ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова. О цензуре популярного телешоу рассказал Сергей Светлаков. По его словам, «Первый канал» вырезал шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.