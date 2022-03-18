Квест. Злоключения жительницы Алтая, застрявшей в Таиланде из-за санкционной отмены рейсов

Тысячи российских туристов оказались заперты в Таиланде. Вылететь домой вовремя они не смогли из-за отмены рейсов, и остались без денег из-за отказа платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карты россиян. Их вывозят — но для многих сама организация вывоза сопровождалась настоящей нервотрепкой и особо крупными затратами. Жительница Алтайского края Елена Дружкова рассказала altapress.ru, как возвращалась в Россию.

Письма счастья

Эсэмэску об отмене полета семья Елены, отдыхавшая на Пхукете в эти тревожные дни, получила, когда они уже раскладывали по чемоданам вещички — 3 марта, за пару дней до вылета (5 марта).

Виза у Елены заканчивалась 7-го. А в Таиланде нарушителей не любят: самое легкое наказание за «оверстэй» — штраф в 500 батов за день просрочки визы, рассказывает она. Самое «нелегкое» — арест.

Между тем, только на Пхукете в тот момент отдыхали около 4 тыс. россиян, сообщали «Новости Таиланда». И в первые же дни генконсульство России распространило успокоительное объявление: всем, кто застрял, даем рекомендательные письма на продление виз.

За этими «письмами счастья» рванули в консульство сотни людей. «Очередь — навскидку человек 200, жара, ни одного навеса, ни воды, ни скамеек, многие держат детей на руках», — писала мне в те дни Елена, стоявшая за этой бумагой.

Очередь в Генконсульство на Пхукете. Altapress.ru

Бесполезная бумага

Елена Дружкова прилетела в Таиланд в конце января. Через месяц, когда об отмене рейсов еще не было слышно, продлила визу на неделю. «В сроки визы я укладывалась — билеты ж были на 5 марта», — объясняет она.

После отмены полетов стало очевидно: до 7-го улететь не удастся. Отстояв очередь в генконсульство за письмом счастья, она отстояла еще одну — на сей раз в миграционную службу Таиланда.

Однако, по словам собеседницы altapress.ru, бумага от консульства оказалась бесполезной: «Тайцы продлевают визы на 60 дней и без бумаги от консульства, на нее они вообще не смотрят».

Между тем, 12 марта российское посольство в Таиланде сообщило: уже выдало более 1,2 тыс. таких писем.

Таиланд. vk.com/russianthai

Стала нелегалом

Самым неприятным в те дни для Елены оказалось другое: повторно визу Таиланд, по своим правилам, не продлевает даже при предъявлении «писем счастья» от генконсульства.

«Мне отказались продлевать повторно — даже разговаривать не стали. С 7 марта я стала нелегалом. Помню, что снова пришла в консульство, просила помочь, говорила, что могут арестовать. Что ответили? Дадим рекомендательное письмо», — с горечью говорит она.

Вообще, многие туристы в тот момент надеялись: за продление хотя бы платить не придется — ведь застряли-то они не по своей вине. «Но всем пришлось платить по 1900 бат (около 6,5 тыс. рублей). А там ведь люди с семьями по пять человек отдыхают», — продолжает она.

В дальнейшем власти Таиланда пообещали застрявшим туристам сделать продление бесплатным — но, судя по последним сообщениям в соцсетях, решение еще не принято.

Карта UnionPay. Altapress.ru

Тем временем карты попавших под санкции банков в Таиланде работали все более скверно — оплата проходила не везде, снять наличные удавалось не во всех банкоматах. После всех антибанковских санкций пластик и вовсе стал бесполезным.

Туристы выкручивались, кто как мог. Старались заранее снять наличные, пытались оформить в местном банке карты системы UnionPay — чтобы родня из России могла прислать хоть какие-то денежки и оплатить проживание. Кто-то слабо надеялся хоть на скромную финансовую помощь своего государства — напрасно.

Кстати, российские карты «Мир» в Таиланде не действуют.

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Вывозом застрявших туристов из Таиланда занялись сами авиакомпании, отменившие полеты.

Туризм. Поездки. Pixabay.com

Получив заявку туриста, они подбирают и переоформляют им билеты. Пассажиров S7, судя по информации в чате, отправляют в основном «катарами» (Qatar Airways) и «эмиратами» (авиакомпания Emirates) — это, как объяснила S7, ее партнеры.

Факт в том, что ежедневно надо пристраивать на новые, отнюдь не свободные, рейсы, видимо, сотни туристов. И S7 сразу предупредила: поиск билетов займет время.

Какой-то период не была понятна ситуация пассажирами «Аэрофлота». Но 13 марта компания наконец заявила об организации спецрейсов — возвращать на Родину туристов с билетами на свои рейсы будет российский чартерный перевозчик iFly — через Турцию.

Дополнительно платить за билеты туристам не нужно — хотя, как потом выяснилось, есть нюансы.

Таиланд. vk.com/russianthai

В списках не значится

Елена Дружкова и ее семья варианты «эвакуации» с операторами S7 обсуждала неделю. «Это была неделя нервотрепки», — говорит она. Первый вариант авиакомпания прислала быстро: с тремя пересадками через Казахстан до (почему-то) Красноярска.

Ну ладно, пусть до Красноярска, но предложение пришло… через 15 минут после вылета самолета. Затем предложили другой вариант — до Новосибирска через Доху (столицу Катара) и Москву. Полет — 15 марта.

Хотели согласится — но, разглядев билеты, поняли: в список пассажиров включили всего четырех членов семьи — вместо пяти. Сама Елена в список не попала, хотя заявку подали на всех. Пришлось отказаться и от этого.

Но на этом прохождение нервного квеста не закончилось.

Туризм. Полеты. Pixabay.com

Билеты в кредит

Надо сказать, что в первые же дни Ростуризм посоветовал застрявшим за границей туристам выбираться самим — на рейсах иностранных авиакомпаний. Туристы, слышавшие лозунг «своих не бросаем», поеживались, но искали билеты.

Семья Елены, не получив внятного предложения от S7, тоже так поступила: сама купила билеты на «Катарские авиалинии». Хотя цены на цены у альтернативных перевозчиков срочно взлетели до небес — казахстанская «Air Astana», к примеру, 8 марта предлагала заплатить за пятерых 1,4 млн рублей.

Семья Елены нашла билеты подешевле. За 640 тыс. рублей — благо у одного из членов семьи была кредитная карта, и она еще работала.

Для сравнения: билеты Новосибирск-Пхукет-Новосибирск (то есть туда и обратно) обошлись пятерым в 170 тыс.

Туризм. Поездки. Pixabay.com

Билет безбагажный

А уже после покупки дорогостоящих билетов в кредит от S7 пришло еще одно предложение — и тоже на рейс с конечной точкой в Новосибирске.

«Мы сутки висели на телефоне, чтобы выяснить условия — их не объяснили ни устно, ни письменно. Наконец, узнали: провоз багажа билетами не предусмотрен — платить пришлось бы на стойке регистрации по 250 долларов за чемодан — как минимум 35−40 тысяч рублей за место», — говорит Елена.

Перевозчик объяснил это так: ваши первоначальные билеты семьи оформлены по безбагажному тарифу. «Багаж мы просто оплатили отдельно, после покупки билетов, так было удобнее», — объяснила Елена.

Очередь в аэропорту , Таиланд. @S7 Таиланд , телеграм канал

Выбора у семьи (а в ней двое дошкольников) не оставалось: деньги на билет потрачены (купили сами), если откажешься — не факт, что их быстро вернут. А платить за багаж на рейс, предложенный S7 с третьего захода, уже нечем.

14 марта семья вылетела в Москву. «Мы всерьез опасались, что при вылете меня арестуют. К счастью, за мое вынужденно нелегальное пребывание я отделалась штрафом — 4 тыс. бат (около 16 тыс. рублей)», — рассказала она.

На сегодня квест пройден — вся семья уже дома.

Не отдых , а нервотрепка

Свои истории отдыхающие в Таиланде туристы сейчас бурно обсуждают в чатах. Кому-то повезло больше, чем собеседнице altapress.ru — они быстро получили на почту переоформленные билеты.

Туризм. Полеты. Pixabay.com

«Мы написали в Facebook в чат. И мне сразу перезвонили», — пишет Марьям в телеграм-канале «S7 Таиланд».

Другие делятся радостью: вернулись. «Мы дома: Пхукет-Доха-Москва-Иркутск», — пишет счастливый турист, облетевший чуть не половину земного шара, чтобы попасть в отчий дом.

Третьи жалуются: оставили заявку на госуслугах — ни ответа, и привета. Четвертые утверждают: им переоформили билеты на «эмираты» — но уже в аэропорту не зарегистрировали из-за каких-то сбоев, самолет улетел без них.

«Еще раз поговорила с S7 на повышенных тонах»… — «Видимо, только так и надо пробиваться»…

А пятые попали в ту же ситуацию, что и Елена Дружкова: покупая в России авиабилеты в Таиланд и обратно, багаж оплатили отдельно. В новый, переоформленный билет, его не включили — и надо было доплачивать за него сумасшедшие деньги.

В общем, хороший мог бы быть отдых.

Отдых. Pixabay.com

Главное — оказаться дома

В телеграм-канале «S7 Таиланд» altapress.ru нашел и несколько барнаульцев. У них ситуация, по нынешним временам, неплохая.

«У меня рейс был на 16-е в Новосибирск. Только сегодня позвонили и сказали: ближайший рейс на 19-е… Потом только на 26-е… Мы уже на все согласны. Правда, вместо семи часов теперь 30 часов полета, но главное — оказаться дома», — пишет, например, одна из туристок.

Местные СМИ 14 марта сообщили: более 5 тыс. российских туристов все еще остаются в пяти провинциях Таиланда: на Пхукете — 3,1 тыс. человек, на Самуи — 2 тыс., чуть меньше в Краби, Паттайе и Бангкоке.

Для застрявших путешественников, которые пока не могут уехать, правительство Таиланда пытается найти недорогое альтернативное жилье.