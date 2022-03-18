18 марта
﻿
Жизнь

Квест. Злоключения жительницы Алтая, застрявшей в Таиланде из-за санкционной отмены рейсов

Тысячи российских туристов оказались заперты в Таиланде. Вылететь домой вовремя они не смогли из-за отмены рейсов, и остались без денег из-за отказа платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карты россиян. Их вывозят — но для многих сама организация вывоза сопровождалась настоящей нервотрепкой и особо крупными затратами. Жительница Алтайского края Елена Дружкова рассказала altapress.ru, как возвращалась в Россию.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com

Письма счастья

Эсэмэску об отмене полета семья Елены, отдыхавшая на Пхукете в эти тревожные дни, получила, когда они уже раскладывали по чемоданам вещички — 3 марта, за пару дней до вылета (5 марта).

Виза у Елены заканчивалась 7-го. А в Таиланде нарушителей не любят: самое легкое наказание за «оверстэй» — штраф в 500 батов за день просрочки визы, рассказывает она. Самое «нелегкое» — арест.

Между тем, только на Пхукете в тот момент отдыхали около 4 тыс. россиян, сообщали «Новости Таиланда». И в первые же дни генконсульство России распространило успокоительное объявление: всем, кто застрял, даем рекомендательные письма на продление виз.

За этими «письмами счастья» рванули в консульство сотни людей. «Очередь — навскидку человек 200, жара, ни одного навеса, ни воды, ни скамеек, многие держат детей на руках», — писала мне в те дни Елена, стоявшая за этой бумагой.

Очередь в Генконсульство на Пхукете.
Очередь в Генконсульство на Пхукете.
Altapress.ru

Бесполезная бумага

Елена Дружкова прилетела в Таиланд в конце января. Через месяц, когда об отмене рейсов еще не было слышно, продлила визу на неделю. «В сроки визы я укладывалась — билеты ж были на 5 марта», — объясняет она.

После отмены полетов стало очевидно: до 7-го улететь не удастся. Отстояв очередь в генконсульство за письмом счастья, она отстояла еще одну — на сей раз в миграционную службу Таиланда.

Однако, по словам собеседницы altapress.ru, бумага от консульства оказалась бесполезной: «Тайцы продлевают визы на 60 дней и без бумаги от консульства, на нее они вообще не смотрят».

Между тем, 12 марта российское посольство в Таиланде сообщило: уже выдало более 1,2 тыс. таких писем.

Таиланд.
Таиланд.
vk.com/russianthai

Стала нелегалом

Самым неприятным в те дни для Елены оказалось другое: повторно визу Таиланд, по своим правилам, не продлевает даже при предъявлении «писем счастья» от генконсульства.

«Мне отказались продлевать повторно — даже разговаривать не стали. С 7 марта я стала нелегалом. Помню, что снова пришла в консульство, просила помочь, говорила, что могут арестовать. Что ответили? Дадим рекомендательное письмо», — с горечью говорит она.

Вообще, многие туристы в тот момент надеялись: за продление хотя бы платить не придется — ведь застряли-то они не по своей вине. «Но всем пришлось платить по 1900 бат (около 6,5 тыс. рублей). А там ведь люди с семьями по пять человек отдыхают», — продолжает она.

В дальнейшем власти Таиланда пообещали застрявшим туристам сделать продление бесплатным — но, судя по последним сообщениям в соцсетях, решение еще не принято.

Карта UnionPay.
Карта UnionPay.
Altapress.ru

Тем временем карты попавших под санкции банков в Таиланде работали все более скверно — оплата проходила не везде, снять наличные удавалось не во всех банкоматах. После всех антибанковских санкций пластик и вовсе стал бесполезным.

Туристы выкручивались, кто как мог. Старались заранее снять наличные, пытались оформить в местном банке карты системы UnionPay — чтобы родня из России могла прислать хоть какие-то денежки и оплатить проживание. Кто-то слабо надеялся хоть на скромную финансовую помощь своего государства — напрасно.

Кстати, российские карты «Мир» в Таиланде не действуют.

Ищем, ждите

Вывозом застрявших туристов из Таиланда занялись сами авиакомпании, отменившие полеты.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com

Получив заявку туриста, они подбирают и переоформляют им билеты. Пассажиров S7, судя по информации в чате, отправляют в основном «катарами» (Qatar Airways) и «эмиратами» (авиакомпания Emirates) — это, как объяснила S7, ее партнеры.

Факт в том, что ежедневно надо пристраивать на новые, отнюдь не свободные, рейсы, видимо, сотни туристов. И S7 сразу предупредила: поиск билетов займет время.

Какой-то период не была понятна ситуация пассажирами «Аэрофлота». Но 13 марта компания наконец заявила об организации спецрейсов — возвращать на Родину туристов с билетами на свои рейсы будет российский чартерный перевозчик iFly — через Турцию.

Дополнительно платить за билеты туристам не нужно — хотя, как потом выяснилось, есть нюансы.

Таиланд.
Таиланд.
vk.com/russianthai

В списках не значится

Елена Дружкова и ее семья варианты «эвакуации» с операторами S7 обсуждала неделю. «Это была неделя нервотрепки», — говорит она. Первый вариант авиакомпания прислала быстро: с тремя пересадками через Казахстан до (почему-то) Красноярска.

Ну ладно, пусть до Красноярска, но предложение пришло… через 15 минут после вылета самолета. Затем предложили другой вариант — до Новосибирска через Доху (столицу Катара) и Москву. Полет — 15 марта.

Хотели согласится — но, разглядев билеты, поняли: в список пассажиров включили всего четырех членов семьи — вместо пяти. Сама Елена в список не попала, хотя заявку подали на всех. Пришлось отказаться и от этого.

Но на этом прохождение нервного квеста не закончилось.

Туризм. Полеты.
Туризм. Полеты.
Pixabay.com

Билеты в кредит

Надо сказать, что в первые же дни Ростуризм посоветовал застрявшим за границей туристам выбираться самим — на рейсах иностранных авиакомпаний. Туристы, слышавшие лозунг «своих не бросаем», поеживались, но искали билеты.

Семья Елены, не получив внятного предложения от S7, тоже так поступила: сама купила билеты на «Катарские авиалинии». Хотя цены на цены у альтернативных перевозчиков срочно взлетели до небес — казахстанская «Air Astana», к примеру, 8 марта предлагала заплатить за пятерых 1,4 млн рублей.

Семья Елены нашла билеты подешевле. За 640 тыс. рублей — благо у одного из членов семьи была кредитная карта, и она еще работала.

Для сравнения: билеты Новосибирск-Пхукет-Новосибирск (то есть туда и обратно) обошлись пятерым в 170 тыс.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com

Билет безбагажный

А уже после покупки дорогостоящих билетов в кредит от S7 пришло еще одно предложение — и тоже на рейс с конечной точкой в Новосибирске.

«Мы сутки висели на телефоне, чтобы выяснить условия — их не объяснили ни устно, ни письменно. Наконец, узнали: провоз багажа билетами не предусмотрен — платить пришлось бы на стойке регистрации по 250 долларов за чемодан — как минимум 35−40 тысяч рублей за место», — говорит Елена.

Перевозчик объяснил это так: ваши первоначальные билеты семьи оформлены по безбагажному тарифу. «Багаж мы просто оплатили отдельно, после покупки билетов, так было удобнее», — объяснила Елена.

Очередь в аэропорту, Таиланд.
Очередь в аэропорту, Таиланд.
@S7 Таиланд, телеграм канал

Выбора у семьи (а в ней двое дошкольников) не оставалось: деньги на билет потрачены (купили сами), если откажешься — не факт, что их быстро вернут. А платить за багаж на рейс, предложенный S7 с третьего захода, уже нечем.

14 марта семья вылетела в Москву. «Мы всерьез опасались, что при вылете меня арестуют. К счастью, за мое вынужденно нелегальное пребывание я отделалась штрафом — 4 тыс. бат (около 16 тыс. рублей)», — рассказала она.

На сегодня квест пройден — вся семья уже дома.

Не отдых, а нервотрепка

Свои истории отдыхающие в Таиланде туристы сейчас бурно обсуждают в чатах. Кому-то повезло больше, чем собеседнице altapress.ru — они быстро получили на почту переоформленные билеты.

Туризм. Полеты.
Туризм. Полеты.
Pixabay.com

«Мы написали в Facebook в чат. И мне сразу перезвонили», — пишет Марьям в телеграм-канале «S7 Таиланд».

Другие делятся радостью: вернулись. «Мы дома: Пхукет-Доха-Москва-Иркутск», — пишет счастливый турист, облетевший чуть не половину земного шара, чтобы попасть в отчий дом.

Третьи жалуются: оставили заявку на госуслугах — ни ответа, и привета. Четвертые утверждают: им переоформили билеты на «эмираты» — но уже в аэропорту не зарегистрировали из-за каких-то сбоев, самолет улетел без них.

«Еще раз поговорила с S7 на повышенных тонах»… — «Видимо, только так и надо пробиваться»…

А пятые попали в ту же ситуацию, что и Елена Дружкова: покупая в России авиабилеты в Таиланд и обратно, багаж оплатили отдельно. В новый, переоформленный билет, его не включили — и надо было доплачивать за него сумасшедшие деньги.

В общем, хороший мог бы быть отдых.

Отдых.
Отдых.
Pixabay.com

Главное — оказаться дома

В телеграм-канале «S7 Таиланд» altapress.ru нашел и несколько барнаульцев. У них ситуация, по нынешним временам, неплохая.

«У меня рейс был на 16-е в Новосибирск. Только сегодня позвонили и сказали: ближайший рейс на 19-е… Потом только на 26-е… Мы уже на все согласны. Правда, вместо семи часов теперь 30 часов полета, но главное — оказаться дома», — пишет, например, одна из туристок.

Местные СМИ 14 марта сообщили: более 5 тыс. российских туристов все еще остаются в пяти провинциях Таиланда: на Пхукете — 3,1 тыс. человек, на Самуи — 2 тыс., чуть меньше в Краби, Паттайе и Бангкоке.

Для застрявших путешественников, которые пока не могут уехать, правительство Таиланда пытается найти недорогое альтернативное жилье.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость