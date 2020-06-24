Сибирь попала в зону высокого уровня солнечного излучения

В ближайшие 10 дней в европейских и ряде азиатских регионов России ожидаются «высокий» и «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, поскольку в период летнего солнцестояния оно находится на минимальной высоте от Земли.

«Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», — сказал синоптик.

Высокие уровни УФ-индекса будут в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в большинстве регионов ЦФО и на юге Сибири, пишет bfm.ru.

Меры предосторожности

При «высоком», «очень высоком» УФ-индексе необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и надевать одежду с длинными рукавами.

Зима в июле

Зафиксированная ранее орбитальной обсерваторией SDO мощнейшая за последние три года вспышка на поверхности Солнца может являться предвестником более мощных аналогичных явлений.

Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.

«Да, тогда, во время так называемого „минимума Маундера“, действительно, фактически происходило оледенение. А в XVIII-XIX веках был еще так называемый „минимум Дальтона“. Только вот говорить об этом сейчас с уверенностью — гадать на кофейной гуще, хотя такое, в принципе, вполне возможно. Поживем — увидим», — говорит заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей, пишет svpressa.ru.