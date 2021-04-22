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Жизнь

Сибирская полиция на госзакупках сделала нестандартный, но очень чистый заказ

В Кузбассе полицейские из Новокузнецка через госзакупки заказали услуги по срочной стирке белья, сообщает «Сибдепо».

Аукцион.
Аукцион.
Pixabay.com

Информацию о проведении электронного аукциона разместили на портале госзакупок в начале апреля.

«Прием заявок уже окончен, идет работа комиссии», — отмечает издание.

Согласно условиям заказа, новокузнецкое МВД на год покупает услуги по стирке белья из своих учреждений.

За 101 948 рублей победителю аукциона предстоит перестирать 1 324 килограммов постельного белья.

Ранее алтайская Росгвардия решила за 258 тыс. рублей проверить «на жучки» свои чайники, кварцевые часы и даже десятиметровый HDMI-кабель.

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