Сибирская полиция на госзакупках сделала нестандартный, но очень чистый заказ

Информацию о проведении электронного аукциона разместили на портале госзакупок в начале апреля.
«Прием заявок уже окончен, идет работа комиссии», — отмечает издание.
Согласно условиям заказа, новокузнецкое МВД на год покупает услуги по стирке белья из своих учреждений.
За 101 948 рублей победителю аукциона предстоит перестирать 1 324 килограммов постельного белья.
Ранее алтайская Росгвардия решила за 258 тыс. рублей проверить «на жучки» свои чайники, кварцевые часы и даже десятиметровый HDMI-кабель.