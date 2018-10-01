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1 октября
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Сибирская сакура и огоньки спутали осень с весной и зацвели на Алтае

Жаркое бабье лето, установившееся на Алтае в последние дни сентября, вызвало повторное цветение некоторых растений — маральника (его еще называют сибирской сакурой) и огоньков.

Осеннее цветение маральника и огоньков.
Осеннее цветение маральника и огоньков.
Вячеслав Красилов, gorno-altaisk.info

Эти растения обычно цветут в Горном Алтае в мае, но четвертый год подряд повторное цветение происходит и осенью, пишут «Новости Горного Алтая».

2017 году маральник на Алтае зацветал несколько раз: не только весной, но также летом и осенью. Так же было в 2015-м и в 2016-м. Это случается от того, что после холодов опять наступают теплые дни и природа как бы сама себя обманывает.

В ботанике такое явление называют ремонтанностью — способностью растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода.

Цветки при повторном цветении мельче. Тем не менее, цветение маральника осенью — на фоне всеобщего увядания — выглядит изумительно. И является хорошей приметой.

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