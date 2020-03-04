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Жизнь

Сибирская учительница купила себе и детям несуществующие билеты на конференцию в Москву

В Омской области полицейские расследуют мошенничество при покупке авиабилетов 45-летней учительницей одной из школ, сообщает региональное МВД.

Самолет
Самолет
СС0

Педагог рассказала, что буквально на днях ей и двум ученицам предстоит поездка на научную конференцию в Москву. Поэтому она решила заказать шесть авиабилетов на одном из сайтов.

«Для оплаты заказа требовалось ввести реквизиты банковской карты, что потерпевшая и сделала. После подтверждения операции на экране появилось уведомление об ошибке, а на телефон пришло сообщение о списании почти 16 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Учительница написала сообщение в центр помощи клиентам и узнала, что якобы в связи техническими работами на сайте ее денежные средства будут возвращены на карту в течение 24 часов.

Когда этого не произошло омичка поняла, что ее обманули.

В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», что предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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