Сибирская учительница купила себе и детям несуществующие билеты на конференцию в Москву

Педагог рассказала, что буквально на днях ей и двум ученицам предстоит поездка на научную конференцию в Москву. Поэтому она решила заказать шесть авиабилетов на одном из сайтов.
«Для оплаты заказа требовалось ввести реквизиты банковской карты, что потерпевшая и сделала. После подтверждения операции на экране появилось уведомление об ошибке, а на телефон пришло сообщение о списании почти 16 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Учительница написала сообщение в центр помощи клиентам и узнала, что якобы в связи техническими работами на сайте ее денежные средства будут возвращены на карту в течение 24 часов.
Когда этого не произошло омичка поняла, что ее обманули.
В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», что предусматривает до 5 лет лишения свободы.