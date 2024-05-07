Медиумы считают, что те, кто собираются участвовать в этом действе — идиоты, сообщает «Постньюс».

Участница 15-го сезона «Битвы Экстрансенсов» в разговоре с источником сказала, что считает этих людей идиотами. Татьяна Ларина считает, что вступить в контакт с духом советского вождя невозможно.

«Те, кто это собирается делать, — просто идиоты, и не знают ничего про эзотерику», — заявила Ларина.

Женщина отметила, что этим действием сотрудники центра просто хотят привлечь к себе внимание. Также Ларина отметила, что дух Сталина невозможно вызвать, так как он уже переродился и, возможно, не один раз. Ларина сказала, что ей за них стыдно.

В разговоре с ясновидящей, журналист спросил есть ли какие-то риски у желающих связаться со Сталиным. Экстрасенс заявила, что они подвергнутся «риску обострения идиотизма». Ларина также развеяла миф о о возможности вызова духов ушедших из жизни людей.

«Это невозможно! Никто никого вызвать не сможет! Вызывать некого!» — заяввила она.

Напомним, что в «Сталин-центре» заявили, что в рамках акции «Ночь музеев» 18 мая хотят провести спиритический сеанс и призвать дух Иосифа Сталина. «Призыв духа Сталина» станет частью театрализованного представления в антураже 1930-х годов и произведений Михаила Булгакова. Поучаствовать в сеансе смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что опубликовали программу «Ночи музеев» в Алтайском крае.

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