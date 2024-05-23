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Жизнь

Сибирские бойцы завели уток в зоне СВО

В зоне СВО бойцы из Новосибирска устроили мини-ферму с утками, сообщает «КП-Новосибирск».

Утки сибиряков в зоне СВО.
Утки сибиряков в зоне СВО.
КП-Новосибирск

Новосибирские бойцы в зоне СВО не только предоставляют убежище для домашних животных, но и создают свои небольшие фермы.

Так, недавно они начали разводить в своей части индоуток. Птицы обитают в просторном вольере, где есть даже бассейн. Глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина рассказала источнику, что в недавний визит они заметили в части небольшую ферму с утками.

Уток они купили в ближайшей деревне, когда ездили приобрести молоко и яйца. Птицам сделали дом из ящика из-под противотанковой управляемой ракеты. Несмотря на то, что утки долго не живут, пока они своим кряканьем подбадривают бойцов.

«Мы их кормим, растим. Утки служат для бойцов психологической разгрузкой. Живут они в суровых условиях птуровского ящика. Но, в общем, такая небольшая радость. Сейчас мы кормим их, а когда придет время, они сытно накормят нас», — поделился боец из бригады спецназа с позывным Винни.

Ранее сообщалось, что в Барнауле собираются провести митинг накануне принятия закона, включающего эвтаназию бродячих животных.

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