В Барнауле собираются провести митинг накануне принятия закона, включающего эвтаназию бродячих животных

В АКЗС 6 июня рассмотрят законопроект об обращении с животными, в который включен пункт об умерщвлении питомцев при определенных обстоятельствах. За два дня до этого волонтеры-зоозащитники собираются провести митинг, организовала и согласовала который Евгения Боровикова, член комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Кто будет решать

По словам Боровиковой, причин взяться за организацию протеста было несколько. Ее возмутило, что комитет по аграрной политике и природопользованию и его председатель Сергей Серов, разработчик законопроекта, не пригласил в рабочую группу ни оппозицию, ни зоозащитников. Хотя вопрос, очевидно, нужно рассмотреть со всех точек зрения.

Не устроил Евгению Боровикову и пункт закона об эвтаназии.

«Усыплять собираются больных, агрессивных, заразных животных. Но кто возьмется определить, что животное достаточно агрессивно для умерщвления? Порядка действий по этому вопросу нет. Соответственно, попасть под условия может любое животное. Если определять степень опасности будет ветеринария, тогда это следовало бы прописать», — говорит она.

Собака. Бродячая собака. unsplash.com

Другими словами, Боровикова опасается, что на деле закон будет работать лишь формально, а фактически усыплять будут всех собак подряд, у которых за 11 дней не нашелся хозяин. И для этого достаточно будет назвать животное агрессивным. В том числе под горячую руку легко могут попасть потерявшиеся животные, владельцам которых не хватит времени для поисков.

«Опять же, как будут искать хозяев? У нас сейчас практически нет базы чипированных и зарегистрированных животных», — добавляет она.

Нашли лазейку

Также в новом законе фигурирует понятие «пункт временного размещения». Речь идет о местах, которые будут работать параллельно с приютами: и там, и там будут отлавливать животных без владельцев. Только приюты продолжат работать по действующей системе ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). А в пунктах временного размещения главным отличием станет «умерщвление гуманным способом» после 11 дней, в которые не найдется хозяин, старый или новый.

Интересно, что по закону запрещено усыплять животных в приютах и пунктах передержки. А вот о пунктах временного содержания нет ни слова, поэтому в Алтайском крае собираются использовать именно их — в качестве правовой лазейки.

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

При этом неизвестно, как будет работать финансирование. Сейчас муниципалитеты получают деньги из бюджета края на заключение контрактов на отлов именно по программе ОСВВ. По ней же питомцев отвозят в приюты. Однако строительство пунктов временного содержания, кормление животных в течение 11 дней, уборка за ними в этот период, а также последующая эвтаназия и утилизация умерщвленного животного (обязательно через кремацию) затребуют немало средств. И встает большой вопрос, кто будет этим заниматься, учитывая, что приюты закон не поддерживают. И имеют на это право, как частные организации.

Если программа ОСВВ останется без финансирования из-за пунктов временного содержания, то на голом энтузиазме приюты станут отлавливать и стерилизовать меньше собак. Соответственно, плодиться они будут больше. Справятся ли с потоком в пунктах временного размещения — еще один вопрос.

Ориентир на успешные регионы

Софья Куликова, руководитель приюта «Ласка», отмечает, что гуманность, которая в законе фигурирует не единожды, будет сложно соблюсти. Чтобы безболезненно отловить животное, нужно сильно исхитриться, особенно если оно родилось на улице. А на гуманную эвтаназию — с обезболивающим, наркозом и самим препаратом — уйдет не меньше средств, чем на ОСВВ.

Собака, мопс. pixabay.com

Казалось бы, если разрешить эвтаназию, животных на улице станет меньше, ведь вдобавок закон вводит обязательную маркировку и регистрацию домашних животных. То есть выкидывать питомцев, по задумке, люди должны меньше, боясь, что нерадивого хозяина быстро найдут через чип. Соответственно, новых собак не появится, а от существующих быстро избавятся под разными предлогами.

Однако на деле неизвестно, как будут проверять наличие регистрации и маркировки. Не факт, что все хозяева исполнят это обязательство и не продолжат выбрасывать животных. И если собак отлавливать безвозвратно, на оставленную кормовую базу быстро придут новые.

«Мы пытаемся равняться на регионы, где все плохо, на ту же Бурятию, например, — говорит Софья Куликова. — Но разве у них улучшилась ситуация после принятия закона об эвтаназии? Нет. Так разве не лучше ориентироваться на успешные города? В Нижнем Новгороде, например, за 10 лет систематической работы по ОСВВ при населении в три раза больше Барнаула отлавливают в три раза меньше собак — больше просто нет. У нас же никакой системности не наблюдается, зато говорим о неэффективности программы».

Собака. Лапы. СС0

Евгения Боровикова тоже считает закон сомнительным, непрописанным и недоработанным. Она, как член партии «Справедливая Россия — За правду» ссылается на мнение руководителя фракции в Госдуме Сергея Миронова, который категорически против эвтаназии.

«Вместо этого нужно создавать зоополицию, где будут работать специалисты, занимающиеся проблемами безнадзорных животных, в том числе кошек. Чтобы был четкий регламент и прописанные действия. И делать это нужно централизованно, а не как сейчас, отдав на откуп регионам», — подытожила она.

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