Болезненная тема
Первое, что бросается в глаза на подходке к клинике – яркая новая вывеска. Внутри помещение соответствует первому впечатлению: свежий ремонт, светлые стены с интерьером под кирпич, с новыми, чистенькими кабинетами и оборудованием. Софья Куликова, руководитель приюта, объяснила, что не хотела, чтобы клиника была мрачной и ассоциировалась с типичной атмосферой больниц и болезней.
Слева – ресепшн с администратором, а напротив входа – первый и актуальный кабинет, где животных чипируют и вакцинируют. В алтайском Заксборании сейчас разрабатывают законопроект об обращении с животными, первым пунктом в котором вводятся обязательная регистрация и маркировка собак. Регистрировать питомца будут бесплатно на базе управления ветеринарии, а вот маркировать его нужно будет за свой счет. В «Ласке» уже готовятся принимать поток хозяев.
«Эта тема для нас болезненная. При обсуждении законопроекта мы отстаивали необходимость регистрации и возможности определить владельца у каждого животного. Потому что по нашему опыту — а мы уже несколько лет занимаемся отловом — среди безнадзорных животных становится все больше и больше выброшенных. Нужно это контролировать, как и самовыгул», — считает Софья Куликова.
Процедура чипирования проходит очень быстро: крошечная капсула размером с рисинку — чип — вставляется в шприц, игла прокалывает кожу, и чип проталкивается внутрь. Процедура, конечно, не безболезненная, зато животное раз и навсегда оказывается в общей базе данных.
По сути чип — это всего лишь электронный номер. Когда зверь поступает в приют, его сканируют на наличие такого номера особым аппаратом, который есть почти в любой ветклинике. Если чип есть, аппарат сможет считать, когда животное промаркировали и кому оно принадлежит — приюту или человеку.
Если человек заберет питомца из приюта, его данные, как хозяина, внесут в чип. Если же животное изначально жило с человеком, информация об этом будет указана сразу. Так, если питомец потеряется случайно, его можно будет быстро найти и вернуть. А если человек намеренно попытается избавиться от зверя — найдут нерадивого хозяина. Какие будут санкции станет известно после принятия закона.
Долго мечтали
Клиника в «Ласке» открылась за счет денег Фонда президентских грантов – получить удалось 5 млн рублей. Проект для гранта Софья написала сама, назвав его «В здоровом теле пристройства дух». По словам Куликовой, чтобы передать животное из приюта в добрые руки, нужно добиться в идеале крепкого, но в целом хотя бы стабильного здоровья. Животные с улиц, к сожалению, редко им обладают.
Ежедневно в «Ласку» поступает 3-4 животных, и половине из них нужны дополнительные обследование, ветеринарные процедуры и прочее. Однако попасть на прием в клиники, которые сотрудничают с приютом, быстро не получалось. Нужно было приехать так, чтобы не помешать приему основных пациентов, найти транспорт, согласовать волонтера, который сопроводит животное и расскажет анамнез. А зачастую у животных, как и у людей, работает простое правило: чем раньше начать лечение, тем оно будет результативнее.
Поэтому приют сначала долго мечтал о собственном ветвраче – он появился. Потом о хирурге, и в 2020 году на базе «Ласки» открылся пункт льготной стерилизации, тоже за счет средств гранта.
«Чем активнее мы продвигались в этой области, тем острее чувствовали необходимость в собственном диагностическом центре, своем оборудовании, лаборатории. Когда на лечение приводят хозяйское животное – это одно, за ним наблюдали, знают симптомы, ранние болезни. Когда питомец с улицы – о нем неизвестно ничего», — отмечает Куликова.
Есть все, что нужно
В итоге на новый грант закупили оборудование на 2 млн рублей. Самым дорогостоящим стал УЗИ аппарат, который стоит в кабинете по соседству. На приеме как раз был кот по кличке Пусик. Пациент он уже опытный, на УЗИ не впервые, поэтому спокойно лежал и терпел процедуру.
Рядом расположилась лаборатория, которая стала отдельной гордостью, ведь она есть даже не в каждой клинике. В то время как порой необходимо узнать результаты анализов прямо сейчас, например, во время операции. Оборудована лаборатория новыми анализаторами, центрифугой и микроскопом.
Также в клинике есть процедурный кабинет и кабинет хирургии. Единственное, чего пока нет в «Ласке» — травматологии, хотя в приют нередко поступают сбитые животные, и ее открытие было бы актуально. Возможно, это станет темой следующего проекта, говорит Софья Куликова.
Еще часть грантовых денег потратили на повышение квалификации и обучение врачей. Теперь в клинике работает пять специалистов и несколько ассистентов. Зарплату они частично получают из гранта, но когда его средства закончатся, финансово поддерживать приют продолжат друзья приюта – частные добровольцы и организации.
«Несмотря на то, что у нас в основном молодые сотрудники, они уже набрали огромный опыт в диагностике и лечении, и мы этим очень гордимся», — добавляет Софья.
Кстати, пока действует грант, жители Барнаула могут воспользоваться бонусом: если человек нашел безнадзорное животное и готов забрать его себе, но боится, что питомец может чем-то болеть, в «Ласке» питомца бесплатно обследуют. Такая акция продлится до конца лета.
Сэкономить не получится
Софья не считает, что открытие собственной клиники в будущем поможет сэкономить финансово. Все равно необходимо будет оплачивать работу врачей, расходные материалы, препараты и прочее. Получится, вероятно, хотя бы не множить долги перед другими клиниками. И однозначно можно будет сократить время с момента поступления животного до его обследования.
Учитывая, что за помощью к ветврачам регулярно приходилось обращаться не только с вновь поступившими животными, но и с постоянными жителями приюта — теми, кто имеет хронические заболевания, например. Впрочем, далеко не всех приютских животных вообще обследуют. Попадают к ветврачу только те, у кого есть какие-либо симптомы.
«Всех проверить мы не имеем возможности – это недешево. Но мы стараемся к этому прийти. У нас есть, например, возможность оформить опекунство над животным. На ежемесячные взносы опекунов для собак нанимают кинолога, кошек вычесывают и играют с ними. И главное – питомцев регулярно возят к врачу. К сожалению, не у всех питомцев есть куратор. Для нас же это неподъемные суммы».
Сейчас в «Ласке» содержится 650 собак и порядка 120 кошек. Стать опекуном можно через сайт приюта в разделе «Стать опекуном» или по номерам телефона, указанным там.
Приют после открытия новой клиники открыт к новому партнерству. Нужно, например, много дезинфицирующего средства, перчаток и других расходных материалов. «Ласка» хочет обратить внимание компаний, которые занимаются их продажей или производством, чтобы посотрудничать.
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