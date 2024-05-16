При приюте «Ласка» 15 мая официально открылся собственный ветеринарный центр. Какие процедуры там будут проводить, кто там работает, кому можно обратиться в центр и как проходит чипирование животных — рассказала и показала руководитель приюта Софья Куликова.

Болезненная тема

Первое, что бросается в глаза на подходке к клинике – яркая новая вывеска. Внутри помещение соответствует первому впечатлению: свежий ремонт, светлые стены с интерьером под кирпич, с новыми, чистенькими кабинетами и оборудованием. Софья Куликова, руководитель приюта, объяснила, что не хотела, чтобы клиника была мрачной и ассоциировалась с типичной атмосферой больниц и болезней.

Слева – ресепшн с администратором, а напротив входа – первый и актуальный кабинет, где животных чипируют и вакцинируют. В алтайском Заксборании сейчас разрабатывают законопроект об обращении с животными, первым пунктом в котором вводятся обязательная регистрация и маркировка собак. Регистрировать питомца будут бесплатно на базе управления ветеринарии, а вот маркировать его нужно будет за свой счет. В «Ласке» уже готовятся принимать поток хозяев.

«Эта тема для нас болезненная. При обсуждении законопроекта мы отстаивали необходимость регистрации и возможности определить владельца у каждого животного. Потому что по нашему опыту — а мы уже несколько лет занимаемся отловом — среди безнадзорных животных становится все больше и больше выброшенных. Нужно это контролировать, как и самовыгул», — считает Софья Куликова.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Процедура чипирования проходит очень быстро: крошечная капсула размером с рисинку — чип — вставляется в шприц, игла прокалывает кожу, и чип проталкивается внутрь. Процедура, конечно, не безболезненная, зато животное раз и навсегда оказывается в общей базе данных.

По сути чип — это всего лишь электронный номер. Когда зверь поступает в приют, его сканируют на наличие такого номера особым аппаратом, который есть почти в любой ветклинике. Если чип есть, аппарат сможет считать, когда животное промаркировали и кому оно принадлежит — приюту или человеку.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Если человек заберет питомца из приюта, его данные, как хозяина, внесут в чип. Если же животное изначально жило с человеком, информация об этом будет указана сразу. Так, если питомец потеряется случайно, его можно будет быстро найти и вернуть. А если человек намеренно попытается избавиться от зверя — найдут нерадивого хозяина. Какие будут санкции станет известно после принятия закона.

Долго мечтали

Клиника в «Ласке» открылась за счет денег Фонда президентских грантов – получить удалось 5 млн рублей. Проект для гранта Софья написала сама, назвав его «В здоровом теле пристройства дух». По словам Куликовой, чтобы передать животное из приюта в добрые руки, нужно добиться в идеале крепкого, но в целом хотя бы стабильного здоровья. Животные с улиц, к сожалению, редко им обладают.

Ежедневно в «Ласку» поступает 3-4 животных, и половине из них нужны дополнительные обследование, ветеринарные процедуры и прочее. Однако попасть на прием в клиники, которые сотрудничают с приютом, быстро не получалось. Нужно было приехать так, чтобы не помешать приему основных пациентов, найти транспорт, согласовать волонтера, который сопроводит животное и расскажет анамнез. А зачастую у животных, как и у людей, работает простое правило: чем раньше начать лечение, тем оно будет результативнее.

Поэтому приют сначала долго мечтал о собственном ветвраче – он появился. Потом о хирурге, и в 2020 году на базе «Ласки» открылся пункт льготной стерилизации, тоже за счет средств гранта.

«Чем активнее мы продвигались в этой области, тем острее чувствовали необходимость в собственном диагностическом центре, своем оборудовании, лаборатории. Когда на лечение приводят хозяйское животное – это одно, за ним наблюдали, знают симптомы, ранние болезни. Когда питомец с улицы – о нем неизвестно ничего», — отмечает Куликова.

Есть все, что нужно

В итоге на новый грант закупили оборудование на 2 млн рублей. Самым дорогостоящим стал УЗИ аппарат, который стоит в кабинете по соседству. На приеме как раз был кот по кличке Пусик. Пациент он уже опытный, на УЗИ не впервые, поэтому спокойно лежал и терпел процедуру.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Рядом расположилась лаборатория, которая стала отдельной гордостью, ведь она есть даже не в каждой клинике. В то время как порой необходимо узнать результаты анализов прямо сейчас, например, во время операции. Оборудована лаборатория новыми анализаторами, центрифугой и микроскопом.

Также в клинике есть процедурный кабинет и кабинет хирургии. Единственное, чего пока нет в «Ласке» — травматологии, хотя в приют нередко поступают сбитые животные, и ее открытие было бы актуально. Возможно, это станет темой следующего проекта, говорит Софья Куликова.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Еще часть грантовых денег потратили на повышение квалификации и обучение врачей. Теперь в клинике работает пять специалистов и несколько ассистентов. Зарплату они частично получают из гранта, но когда его средства закончатся, финансово поддерживать приют продолжат друзья приюта – частные добровольцы и организации.

«Несмотря на то, что у нас в основном молодые сотрудники, они уже набрали огромный опыт в диагностике и лечении, и мы этим очень гордимся», — добавляет Софья.

Кстати, пока действует грант, жители Барнаула могут воспользоваться бонусом: если человек нашел безнадзорное животное и готов забрать его себе, но боится, что питомец может чем-то болеть, в «Ласке» питомца бесплатно обследуют. Такая акция продлится до конца лета.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Сэкономить не получится

Софья не считает, что открытие собственной клиники в будущем поможет сэкономить финансово. Все равно необходимо будет оплачивать работу врачей, расходные материалы, препараты и прочее. Получится, вероятно, хотя бы не множить долги перед другими клиниками. И однозначно можно будет сократить время с момента поступления животного до его обследования.

Учитывая, что за помощью к ветврачам регулярно приходилось обращаться не только с вновь поступившими животными, но и с постоянными жителями приюта — теми, кто имеет хронические заболевания, например. Впрочем, далеко не всех приютских животных вообще обследуют. Попадают к ветврачу только те, у кого есть какие-либо симптомы.

«Всех проверить мы не имеем возможности – это недешево. Но мы стараемся к этому прийти. У нас есть, например, возможность оформить опекунство над животным. На ежемесячные взносы опекунов для собак нанимают кинолога, кошек вычесывают и играют с ними. И главное – питомцев регулярно возят к врачу. К сожалению, не у всех питомцев есть куратор. Для нас же это неподъемные суммы».

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Сейчас в «Ласке» содержится 650 собак и порядка 120 кошек. Стать опекуном можно через сайт приюта в разделе «Стать опекуном» или по номерам телефона, указанным там.

Приют после открытия новой клиники открыт к новому партнерству. Нужно, например, много дезинфицирующего средства, перчаток и других расходных материалов. «Ласка» хочет обратить внимание компаний, которые занимаются их продажей или производством, чтобы посотрудничать.

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