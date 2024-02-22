Жители Барнаула боятся, что приют отправит щенков на улицу. Altapress.ru разобрался, почему нет другого выхода

В редакцию altapress.ru обратилась горожанка с сообщением: приют «Ласка» вернет на улицу шестерых щенят в грядущие выходные. По словам собеседницы, волонтеры предлагали помощь: утеплить или привезти новые будки, кормить малышей, пока не найдется место, однако все бесполезно. Мы поговорили с приютом и выяснили, почему невозможно оставить этих животных. А пока читаете материал, рассмотрите щенят - может, они вам понравятся?

«Найдется тот, кто обидит»

По мнению неравнодушной жительницы Елены, щенки, которых приют собирается выпустить, не смогут выжить на улице. Тем более в морозы.

«Их уже стерилизовали, некоторых слишком рано. Они маленькие – не умеют еду добывать. Летом было бы нестрашно, но зимой – это смертники, — сказала она. – Если выживут, собьются в стаи и будут ходить за людьми, потому что привыкли, что их кормят. Рано или поздно найдется тот, кто обидит собак, и они озлобятся».

Елена отметила, что для одного щенка уже подыскали место для передержки и постараются пристроит всех остальных.

«Но это не в первый и не последний раз, — сказала она. - Мы все понимаем: в приюте оставляют собак, которые не могут самостоятельно жить, остальных рано или поздно выпускают – мест нет. Мы попросили подождать еще немного, но нам отказали».

«Ни один щеночек не сделает катастрофы»

Единственный способ покинуть непосредственно приют у животного – получить хозяина, сказала руководитель «Ласки» Софья Куликова.

Щенки, для которых сейчас ищут добрые руки, попали в организацию по федеральной программе возвратного отлова (ОСВВ). Ее суть в том, чтобы все животные, находящиеся на улице, были стерилизованы и кастрированы, что в итоге должно привезти к исчезновению беспризорных зверей.

«АКЗС сократило количество дней содержания по этой программе. Согласно контракту, это 21 день, — уточнила Куликова. – За это время нужно кастрировать, привить от различных инфекций, в том числе от бешенства, дождаться заживления швов, поставить метку и отпустить туда, где животное отловили – с обязательной видеофиксацией. А на его место принимаем уже нового».

Щенкам из приюта ищут дом. Приют "Ласка"

Исключение – больные и травмированные особи, которых не отпустят, пока не вылечат. Также подольше подержат слишком маленьких животных, которых еще нельзя стерилизовать. «Ласка» ждет, пока они подрастут.

Кроме того, потенциальный питомец может остаться в приюте, если освободится место. Он переполнен: все 600 мест заняты. Еще один путь – получить владельца или отправиться на передержку.

Как отметила директор приюта, срок содержания щенков уже истек – за три недели не пристроили никого.

Втиснуть новые будки на переуплотненный участок можно, но у «Ласки», не хватит мощностей, чтобы содержать большее количество животных. А кураторство, добавила Куликова, к сожалению, обычно заканчивается на 40-й день - у людей своя жизнь.

«В -35С мы никого не отпустим. Но как только потеплеет, будем вынуждены это сделать: нужно принимать на стерилизацию новых животных, — сказала она. - Мы бы с радостью не возвращали их на улицу, но физически негде оставлять. Поэтому и обратились к жителям города. Можно взять на передержку: ни один щеночек не сделает катастрофы ни в частном доме, ни в квартире».

Щенкам из приюта ищут дом. Приют "Ласка"

Также собеседница подчеркнула, что собак можно стерилизовать с четырех месяцев – и с этими щенками процедура прошла по всем правилам. Животным оформили ветеринарный паспорт, поэтому у тех, кто не может их приютить, но хочет помочь, есть шанс отправить четвероногих в зоогостиницу.

«Моя-то безобидная»

В соцсетях разразилась дискуссия о том, почему нельзя отправить на волю некоторых приютских собак, а вместо них оставить на содержании малышей. Софья Куликова возразила: это и будет считаться «выкидыванием». И объяснила, что непривыкшим к жизни с человеком щенкам проще адаптироваться на улице.

«Некоторые собаки у нас по семь лет просидели – кому мы во двор их выпустим? – сказала она. - Это нечестно ни по отношению к жителям города, ни к самой собаке, которая отвыкла от этих условий и не выживет. А щенков, если их не разбирают, выпускаем вместе с матерью, которая всему обучит».

Собеседница еще раз попросила горожан быть внимательнее к питомцам: стерилизовать их и не допускать самовыгула.

Щенкам из приюта ищут дом. Приют "Ласка"

«Часто случается, что выезжаем на отлов в частный сектор, а в итоге, оказывается, сам заявитель свою собаку отпускает: «Моя-то безобидная, а тут стая бегает». Простите, но один из членов стаи – ваша безобидная, а другой – вашего соседа и т.д, — сказала Софья Куликова. - Люди возмущаются: «Приют выкидывает собак». А где мы их взяли? «Ласка» не выкидывает, а возвращает в место отлова. Откуда взяли – туда и вернули, согласно федеральному закону. И зачастую возвращаем меньше: животные все-таки пристраиваются».

Забрать щенков и других животных навсегда или на передержку можно обратившись в приют.

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