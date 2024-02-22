22 февраля
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Жизнь

Жители Барнаула боятся, что приют отправит щенков на улицу. Altapress.ru разобрался, почему нет другого выхода

В редакцию altapress.ru обратилась горожанка с сообщением: приют «Ласка» вернет на улицу шестерых щенят в грядущие выходные. По словам собеседницы, волонтеры предлагали помощь: утеплить или привезти новые будки, кормить малышей, пока не найдется место, однако все бесполезно. Мы поговорили с приютом и выяснили, почему невозможно оставить этих животных. А пока читаете материал, рассмотрите щенят - может, они вам понравятся?

Щенкам из приюта ищут дом.
Щенкам из приюта ищут дом.
Приют "Ласка"

«Найдется тот, кто обидит»

По мнению неравнодушной жительницы Елены, щенки, которых приют собирается выпустить, не смогут выжить на улице. Тем более в морозы.

«Их уже стерилизовали, некоторых слишком рано. Они маленькие – не умеют еду добывать. Летом было бы нестрашно, но зимой – это смертники, — сказала она. – Если выживут, собьются в стаи и будут ходить за людьми, потому что привыкли, что их кормят. Рано или поздно найдется тот, кто обидит собак, и они озлобятся».

Елена отметила, что для одного щенка уже подыскали место для передержки и постараются пристроит всех остальных.

«Но это не в первый и не последний раз, — сказала она. - Мы все понимаем: в приюте оставляют собак, которые не могут самостоятельно жить, остальных рано или поздно выпускают – мест нет. Мы попросили подождать еще немного, но нам отказали».

«Ни один щеночек не сделает катастрофы»

Единственный способ покинуть непосредственно приют у животного – получить хозяина, сказала руководитель «Ласки» Софья Куликова.

Щенки, для которых сейчас ищут добрые руки, попали в организацию по федеральной программе возвратного отлова (ОСВВ). Ее суть в том, чтобы все животные, находящиеся на улице, были стерилизованы и кастрированы, что в итоге должно привезти к исчезновению беспризорных зверей.

«АКЗС сократило количество дней содержания по этой программе. Согласно контракту, это 21 день, — уточнила Куликова. – За это время нужно кастрировать, привить от различных инфекций, в том числе от бешенства, дождаться заживления швов, поставить метку и отпустить туда, где животное отловили – с обязательной видеофиксацией. А на его место принимаем уже нового».

Щенкам из приюта ищут дом.
Щенкам из приюта ищут дом.
Приют "Ласка"

Исключение – больные и травмированные особи, которых не отпустят, пока не вылечат. Также подольше подержат слишком маленьких животных, которых еще нельзя стерилизовать. «Ласка» ждет, пока они подрастут.

Кроме того, потенциальный питомец может остаться в приюте, если освободится место. Он переполнен: все 600 мест заняты. Еще один путь – получить владельца или отправиться на передержку.

Как отметила директор приюта, срок содержания щенков уже истек – за три недели не пристроили никого.

Втиснуть новые будки на переуплотненный участок можно, но у «Ласки», не хватит мощностей, чтобы содержать большее количество животных. А кураторство, добавила Куликова, к сожалению, обычно заканчивается на 40-й день - у людей своя жизнь.

«В -35С мы никого не отпустим. Но как только потеплеет, будем вынуждены это сделать: нужно принимать на стерилизацию новых животных, — сказала она. - Мы бы с радостью не возвращали их на улицу, но физически негде оставлять. Поэтому и обратились к жителям города. Можно взять на передержку: ни один щеночек не сделает катастрофы ни в частном доме, ни в квартире».

Щенкам из приюта ищут дом.
Щенкам из приюта ищут дом.
Приют "Ласка"

Также собеседница подчеркнула, что собак можно стерилизовать с четырех месяцев – и с этими щенками процедура прошла по всем правилам. Животным оформили ветеринарный паспорт, поэтому у тех, кто не может их приютить, но хочет помочь, есть шанс отправить четвероногих в зоогостиницу.

«Моя-то безобидная»

В соцсетях разразилась дискуссия о том, почему нельзя отправить на волю некоторых приютских собак, а вместо них оставить на содержании малышей. Софья Куликова возразила: это и будет считаться «выкидыванием». И объяснила, что непривыкшим к жизни с человеком щенкам проще адаптироваться на улице.

«Некоторые собаки у нас по семь лет просидели – кому мы во двор их выпустим? – сказала она. - Это нечестно ни по отношению к жителям города, ни к самой собаке, которая отвыкла от этих условий и не выживет. А щенков, если их не разбирают, выпускаем вместе с матерью, которая всему обучит».

Собеседница еще раз попросила горожан быть внимательнее к питомцам: стерилизовать их и не допускать самовыгула.

Щенкам из приюта ищут дом.
Щенкам из приюта ищут дом.
Приют "Ласка"

«Часто случается, что выезжаем на отлов в частный сектор, а в итоге, оказывается, сам заявитель свою собаку отпускает: «Моя-то безобидная, а тут стая бегает». Простите, но один из членов стаи – ваша безобидная, а другой – вашего соседа и т.д, — сказала Софья Куликова. - Люди возмущаются: «Приют выкидывает собак». А где мы их взяли? «Ласка» не выкидывает, а возвращает в место отлова. Откуда взяли – туда и вернули, согласно федеральному закону. И зачастую возвращаем меньше: животные все-таки пристраиваются».

Забрать щенков и других животных навсегда или на передержку можно обратившись в приют.

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