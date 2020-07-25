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Жизнь

Сибирские чиновники отказали в закупке лекарства ребенку из-за «устранения последствий коронавируса»

В Новосибирске суд принял иск к региональному минздраву области от Владимира и Анастасии Дарбинян, дочь которых больна спинальной мышечной атрофией (СМА), пишет «Сибирь.Реалии».

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Чиновники отказали в госзакупке жизненно-необходимого препарата «Спинраза», ссылаясь на коронавирус.

«Учитывая неблагоприятный прогноз в экономике, связанный с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, выделение дополнительных денежных средств, на данный момент, не представляется возможным», — ответили в министерстве на запрос Дарбинян.

Родители больной девочки отметили, что из ответа им ясно стало только одно — денег нет, но вы держитесь.

«Сроков никаких, ясности ноль. Нас эти ответы устроить не могут. Мы каждый день боремся с болезнью. Каждый день наша дочь теряет тысячи мотонейронов и ослабевает. И мы решили искать правды в другой плоскости, поэтому обратились в суд», — пояснила Анастасия.

Лекарство.
Лекарство.
ССО

В суде рассказали, что первое заседание по делу назначено на 30 июля. Ранее чиновники заявили, что бюджет на препараты для пациентов с орфанными заболеваниями утвержден и коррекции не подлежит, отмечает издание.

Препарат «Спинраза» влияет непосредственно на главные звенья патогенеза СМА, стимулируя выработку белка SMN — приостанавливает процессы мышечной дистрофии. Стоимость одной дозы достигает нескольких миллионов рублей.

Ранее житель Сургута пробежал 200 километров в поддержку другой девочки с СМА, на лечение которой деньги собирают всем миром.

Накануне алтайский депутат Госдумы поддержал родителей тяжелобольных детей в борьбе за лекарства, назвав происходящее «каким-то абсурдом».

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