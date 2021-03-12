Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирские чиновники зачислили 170 детей в недостроенные ясли, которые якобы доделаны

В Туве возбудили три уголовных дела по фактам нарушений прав детей на дошкольное образование, сообщает республиканский СК.

Девочка.
Девочка.
ССО.

Дела возбудили в отношении неустановленных должностных лиц органов управления образованием в городе Кызыле, а также в Кызыльском и Эрзинском районах.

Речь идет о реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Официально «завершено строительство 12 ясельных корпусов при муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 355 мест».

Однако, как показали материалы проверок, в эксплуатацию ввели только пять корпусов.

«Должностные лица при комплектовании ясельных групп распределили и зачислили детей в 7 с незавершенным строительством и не функционирующих ясельных групп, и необоснованно исключили из учета 168 нуждающихся в получении мест в дошкольных образовательных учреждениях детей», — рассказали в ведомстве.

Это, как подчеркнули в СК, «повлекло существенное нарушение прав детей на дошкольное образование, а также охраняемых законом интересов государства на защиту семьи, материнства и детства».

Ранее в Хакасии по нацпроекту «Демография» появились детсады без окон, дверей и крыши.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость