Сибирские чиновники зачислили 170 детей в недостроенные ясли, которые якобы доделаны

Дела возбудили в отношении неустановленных должностных лиц органов управления образованием в городе Кызыле, а также в Кызыльском и Эрзинском районах.
Речь идет о реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
Официально «завершено строительство 12 ясельных корпусов при муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 355 мест».
Однако, как показали материалы проверок, в эксплуатацию ввели только пять корпусов.
«Должностные лица при комплектовании ясельных групп распределили и зачислили детей в 7 с незавершенным строительством и не функционирующих ясельных групп, и необоснованно исключили из учета 168 нуждающихся в получении мест в дошкольных образовательных учреждениях детей», — рассказали в ведомстве.
Это, как подчеркнули в СК, «повлекло существенное нарушение прав детей на дошкольное образование, а также охраняемых законом интересов государства на защиту семьи, материнства и детства».
Ранее в Хакасии по нацпроекту «Демография» появились детсады без окон, дверей и крыши.