Сибирские дети нашли новую игрушку в виде не уложенной тротуарной плитки

Дети и родители в Первомайском районе строят башни, замки и создают другие архитектурные изыски из тротуарной плитки.
Очевидцы шутят: «Еще чуть-чуть и очередная многоэтажка готова».
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В Новосибирске то, что коммунальщики не успели уложить, дети и их родители стали использовать как конструктор, сообщает Mash Siberia.
Дети и родители в Первомайском районе строят башни, замки и создают другие архитектурные изыски из тротуарной плитки.
Очевидцы шутят: «Еще чуть-чуть и очередная многоэтажка готова».
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