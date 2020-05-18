Сибирские медики вместо бахил носят мусорные мешки

В Новосибирской области, в одной из перепрофилированных под зараженных коронавирусом больниц, есть проблемы со средствами защиты, сообщает « Тайга.инфо ».

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.

Об этом в своем аккаунте Facebook рассказала жительница Новосибирска Татьяна Волкова по просьбе одной из сотрудниц медучреждения.

По словам медика, персонал больницы не обеспечивают защитными костюмами в необходимом количестве, в связи с чем одноразовые костюмы автоклавят и заново выдают.

«Специальные защитные бахилы изнашиваются быстрее и становятся непригодными к повторному использованию, поэтому персонал использует мусорные мешки обматывая их вокруг ноги при помощи скотча», — отметила Волкова.

Обмундирование медработника в новосибирской больнице. facebook.com/tata.volkova.14.

«Может, вы это хоть в Москву отправите, чтоб посмотрели что у нас происходит», — обратилась к Волковой медик.

На фото виден «пожеванный» из-за обработок костюм и пакеты на ногах.

«В Москву я, конечно, отправить не могу. Но поделюсь хотя бы здесь», — написала сибирячка.

Напомним, ранее кузбасские медики пригрозили голодовкой из-за невыплат и средств защиты. По их словам, одноразовые костюмы и респираторы стирают, поэтому они уже деформировались.