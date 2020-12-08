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Жизнь

Сибирские мошенники придумали новую коммунальную службу

В Кемеровской области жители Прокопьевска начали массово получать извещения от мошенников, пишет «Сибдепо».

Счетчик воды.
Счетчик воды.
СС0.

Извещения поступают от Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства — такой в городе нет.

В региональном министерстве, отвечающим за ЖКХ, отметили, что несуществующий орган рассылает уведомления о поверке счетчиков и смене тарификации.

«После проведенной проверки выяснилось, что телефон, указанный в „предупреждении“ для записи на проведение работ, является частным, по указанному адресу не зарегистрирована ни одна из организаций, занимающихся проведением поверки счетчиков», — рассказали в ведомстве.

Мошенники зарабатывают на счетчиках хорошие деньги — берут несколько тысяч рублей, хотя официально это стоит 300−400 рублей.

«А главное, что до конца года в поверке нет необходимости, так как до первого января 2021 года показания приборов будут приниматься без проведения поверки», — сообщили изданию в ведомстве.

Накануне altapress.ru рассказал, что липовые извещения о поверке счетчиков рассылают также в Барнауле и других городах Алтайского края.

Ранее в Омске мошенники начали звонить «из библиотеки» и требовать деньги, угрожая несуществующим органом.

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