Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирские мошенники звонят «из библиотеки», требуют денег и угрожают органом, которого нет

Молодой человек рассказал в паблике «Инцидент Омск», как ему звонят мошенники, прикрываясь номером городской библиотеки имени Пушкина.

Книги в детской библиотеке им. Крупской
Книги в детской библиотеке им. Крупской
Дмитрий Лямзин

Омич отметил, что мошенники звонили и ранее, но первый раз столкнулся с подменой номера.

«Звонят с омского городского. Пробиваю — городская библиотека имени Пушкина», — рассказал сибиряк.

При этом постоянно перезванивают, оскорбляют и угрожают выездной группой из ведомства по борьбе с наркотикам.

«К вам едет ГНК, будут брать. Хотите отмазаться, переводите бабло», — кратко передал омич суть беседы.

Примечательно, что ГНК (Госнаркоконтроль) упразднили еще в 2016 году, а штатную численность службы передали в органы МВД.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Весьма забавным можно назвать ответ от оператора связи, где подтвердили факт звонков от мошенников.

«Ничего сделать не могут. Предложили подключить платную услугу и внести номер библиотеки в черный список. Что?» — недоумевает омич.

В комментариях в паблике ему разъяснили, что мошенники используют обычную IP-телефонию, покупая за 1000 рублей услугу оператора Black VoIP, который предоставляет возможность звонить с любого набора цифр.

Проще говоря, мошенник может позвонить с номера близкого человека и он соответствующе определится при входящем вызове, если этот номер записан в контактах.

Ранее жительница Барнаула только с третьего раза поняла, что перечисляет деньги мошенникам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость