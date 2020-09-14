Сибирские мошенники звонят «из библиотеки», требуют денег и угрожают органом, которого нет

Молодой человек рассказал в паблике « Инцидент Омск », как ему звонят мошенники, прикрываясь номером городской библиотеки имени Пушкина.

Книги в детской библиотеке им. Крупской

Омич отметил, что мошенники звонили и ранее, но первый раз столкнулся с подменой номера.

«Звонят с омского городского. Пробиваю — городская библиотека имени Пушкина», — рассказал сибиряк.

При этом постоянно перезванивают, оскорбляют и угрожают выездной группой из ведомства по борьбе с наркотикам.

«К вам едет ГНК, будут брать. Хотите отмазаться, переводите бабло», — кратко передал омич суть беседы.

Примечательно, что ГНК (Госнаркоконтроль) упразднили еще в 2016 году, а штатную численность службы передали в органы МВД.

Интернет. Компьютер. СС0.

Весьма забавным можно назвать ответ от оператора связи, где подтвердили факт звонков от мошенников.

«Ничего сделать не могут. Предложили подключить платную услугу и внести номер библиотеки в черный список. Что?» — недоумевает омич.

В комментариях в паблике ему разъяснили, что мошенники используют обычную IP-телефонию, покупая за 1000 рублей услугу оператора Black VoIP, который предоставляет возможность звонить с любого набора цифр.

Проще говоря, мошенник может позвонить с номера близкого человека и он соответствующе определится при входящем вызове, если этот номер записан в контактах.

Ранее жительница Барнаула только с третьего раза поняла, что перечисляет деньги мошенникам.