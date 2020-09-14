Сибирские мошенники звонят «из библиотеки», требуют денег и угрожают органом, которого нет

Омич отметил, что мошенники звонили и ранее, но первый раз столкнулся с подменой номера.
«Звонят с омского городского. Пробиваю — городская библиотека имени Пушкина», — рассказал сибиряк.
При этом постоянно перезванивают, оскорбляют и угрожают выездной группой из ведомства по борьбе с наркотикам.
«К вам едет ГНК, будут брать. Хотите отмазаться, переводите бабло», — кратко передал омич суть беседы.
Примечательно, что ГНК (Госнаркоконтроль) упразднили еще в 2016 году, а штатную численность службы передали в органы МВД.
Весьма забавным можно назвать ответ от оператора связи, где подтвердили факт звонков от мошенников.
«Ничего сделать не могут. Предложили подключить платную услугу и внести номер библиотеки в черный список. Что?» — недоумевает омич.
В комментариях в паблике ему разъяснили, что мошенники используют обычную IP-телефонию, покупая за 1000 рублей услугу оператора Black VoIP, который предоставляет возможность звонить с любого набора цифр.
Проще говоря, мошенник может позвонить с номера близкого человека и он соответствующе определится при входящем вызове, если этот номер записан в контактах.
Ранее жительница Барнаула только с третьего раза поняла, что перечисляет деньги мошенникам.