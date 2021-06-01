Сибирские полицейские избили и обстреляли людей в укромном месте

В Красноярском крае задержали двоих полицейских, которые пошли на преступление, чтобы раскрыть преступление, сообщает региональный СК.

Инцидент, в котором поучаствовали 36-летний замначальника городского угрозыска и 35-летний оперуполномоченный, произошел в Шарыпово утром 30 апреля 2021 года.

«Находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея законных оснований, на служебном автомобиле Lada Granta отвезли двух жителей в безлюдное место за пределами населенного пункта, где, превысив свои должностные полномочия с применением насилия и огнестрельного оружия ограниченного действия, нанесли потерпевшим телесные повреждения, причинили физическую боль и моральный вред», — рассказали в ведомстве.

Полицейских задержали. Замначальника отправили под стражу на два месяца, а его подчиненного оставили под домашним арестом.

Пистолет. СС0

Как уточняет «Борус», оперативника подозревают только в избиении, а вот заместитель главы угрозыска стрелял по людям из травматического пистолета.

Возбудили дело по факту «превышения должностных полномочий с применением насилия и оружия» — от 3 до 10 лет лишения свободы.

В краевом МВД отметили, что пыткам подвергли задержанных по делу о незаконном обороте оружия.

Ранее в Новосибирской области отправили под стражу инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему парню. Кстати, кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина призвала наградить правоохранителя за убийство.