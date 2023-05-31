Сибирские споттеры фотографировали блеск и красоту лайнеров

Споттеры соскучились по фотосессиям в аэропортах. Любой споттинг – долгожданное событие, момент радости и счастья.

И Международный аэропорт Новокузнецк исполнил давнее желание "охотников за самолетами" - прошла фотосессия.

В объективы попали взлеты и посадки, улыбающийся экипаж, работа команды аэропорта Новокузнецк. Всего на взлетно-посадочной полосе работали с 05:00 до 17:00 20 талантливых фотографов из Новокузнецка, Прокопьевска, Новосибирска, Архангельска.

Участники рассказали — это хобби чаще всего родом из детства. Или близкое соседство с аэропортом, яркое впечатление от первого полета или жизнь в отдаленном регионе, где авиация - единственный способ связи с большой землей.

Споттинг в Новокузнецке. https://m.vk.com/aerokuz Споттинг в Новокузнецке. https://m.vk.com/aerokuz Споттинг в Новокузнецке. https://m.vk.com/aerokuz

Как заметили сотрудники аэропорта - истории у всех разные, а любовь к самолетам - одна.

А вот как споттеры снимали "Стрижей" в Барнауле.