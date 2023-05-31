31 мая
﻿
Жизнь

Сибирские споттеры фотографировали блеск и красоту лайнеров

Споттеры соскучились по фотосессиям в аэропортах. Любой споттинг – долгожданное событие, момент радости и счастья.

Споттинг в Новокузнецке.
Споттинг в Новокузнецке.
https://m.vk.com/aerokuz

И Международный аэропорт Новокузнецк исполнил давнее желание "охотников за самолетами" - прошла фотосессия.

В объективы попали взлеты и посадки, улыбающийся экипаж, работа команды аэропорта Новокузнецк. Всего на взлетно-посадочной полосе работали с 05:00 до 17:00 20 талантливых фотографов из Новокузнецка, Прокопьевска, Новосибирска, Архангельска.

Участники рассказали — это хобби чаще всего родом из детства. Или близкое соседство с аэропортом, яркое впечатление от первого полета или жизнь в отдаленном регионе, где авиация - единственный способ связи с большой землей.

Споттинг в Новокузнецке.
Споттинг в Новокузнецке.
https://m.vk.com/aerokuz
Споттинг в Новокузнецке.
Споттинг в Новокузнецке.
https://m.vk.com/aerokuz
Споттинг в Новокузнецке.
Споттинг в Новокузнецке.
https://m.vk.com/aerokuz

Как заметили сотрудники аэропорта - истории у всех разные, а любовь к самолетам - одна.

А вот как споттеры снимали "Стрижей" в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость