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Жизнь

Полный форсаж: барнаульские споттеры из «засады» сфотографировали прилет «Стрижей»

16 сентября в Барнаул для участия в авиашоу в честь юбилея Барнаула прилетели семь МиГ-29 ВКС России — авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Споттеры сняли прилет "Стрижей".
Споттеры сняли прилет "Стрижей".
Алексей Мартышкин

Один истребитель — ведущий — сразу приземлился на аэродроме, остальные шесть «пошумели» над городом.

Прилет пилотажной группы неподалеку от аэропорта — из «засады» — снимали и барнаульские споттеры. Просто фотографов, для которых снимать самолеты не просто хобби, а целая жизнь, не оказалось в списках аккредитованных.

А может быть, даже к лучшему — появились фото с другого ракурса. А эмоции, когда истребители ревут и проносятся прямо над головой — просто полный форсаж!

16 сентября после посадки «Стрижи» уже провели тренировку на аэродроме «пеший по летному» — отработали на земле выполнение фигур высшего пилотажа перед репетицией авиашоу.

Репетиция состоится 18 сентября в 13:00 (ориентировочное время). Само авиашоу — 19 сентября в 17:00.

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