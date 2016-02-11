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Сибирские журналисты и блогеры заявили сто работ на конкурс «Ростелекома»

Первые сто работ из Сибири поступили на девятый конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (Япония). В своих работах журналисты рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Ирина Баенкова.
Ирина Баенкова.
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

Автором юбилейного материала стала журналист ИД «Алтапресс» из Барнаула Ирина Баенкова. Она представила работу под названием «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску „умной“ техники для агробизнеса», в которой написала о цифровизации сельского хозяйства на Алтае и о том, почему заниматься этим нужно не по разнарядке, а от души.

Ирина Баенкова,
журналист ИД «Алтапресс»:

Алтайский край — аграрный регион, поэтому без цифровизации села не обойтись. И мы решили рассказать про предприятие, которое занимается внедрением в эту сферу интеллектуальных технологий, пытаясь сделать их доступными как для крупных, так и для небольших хозяйств. Позже узнали, что разработчики техники для фермеров — бывшие военные летчики. Такая переквалификация нас поразила.

Тройка лидеров в сибирском регионе сейчас выглядит так: Иркутск, Новосибирск и Омск. Именно из этих городов на конкурс пока поступило больше всего заявок. Что же касается самой популярной номинации, то активнее всего журналисты заявляются в категорию «Интернет-СМИ и информационные агентства». Кроме того, участвовать можно еще в трех основных номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Социальные медиа», а также в трех специальных номинациях: 5G, «Цифровая экономика» и «Кибербезопасность».

Яков Самохин,
председатель правления Новосибирского союза журналистов и член жюри от макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

В этом году вырос интерес журналистов к такой непростой и технологичной теме как кибербезопасность. Наверное, постепенно все мы начинаем понимать, насколько важно охранять не только свой дом, но и личные данные. Мы привыкаем следить за тем, насколько надежно защищены наши компьютеры, телефоны и программы от взлома, спамерских атак или мошенничества.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC в Японии. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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