Сибирских школьников заперли в классе и заставили проголосовать под надзором чиновника

Инцидент, о котором стало известно накануне, произошел еще 25 мая — в школе проходил классный час на тему «Я гражданин».
«Кроме сотрудника школы, там присутствовал замглавы района Дмитрий Гурьев. Он сказал детям зайти на сайт и отдать голос за набережную Енисея, при этом детям нужно было ввести свой телефонный номер. Он также объявил, что никто не покинет аудиторию, пока не покажет экран телефона с результатом голосования», — отмечает издание.
Один из школьников отправил аудиозапись журналисту издания KrasNews.com. После местный депутат направил в прокуратуру запрос.
Проверка показала, что в школе нарушили положения Конституции и закон об образовании. Причем руководство школы согласовало присутствие замглавы района для голосования.
В школе разъяснять ситуацию отказались и перенаправили в управление образования, где тоже сообщили о проверке.
«В отношении замдиректора по учебно-воспитательной работе приняты меры дисциплинарного взыскания. Получила замечание за то, что не поставила в известность директора о случившемся и не остановила разговор на повышенных тонах во время классного часа», — ответили в управлении.
В прокуратуре уточнили, что обнаружили нарушения лишь только в действиях работников школы, которые не пресекли давление на учеников. В отношении чиновника никаких мер не предусмотрено.
Ранее в другой красноярской школе детей загнали в кабинеты во время пожара и заставили удалить видео с задымлением.