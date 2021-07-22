Сибирских школьников заперли в классе и заставили проголосовать под надзором чиновника

В Красноярской школе № 148 учеников заставили принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства, сообщает NGS24.RU .

Инцидент, о котором стало известно накануне, произошел еще 25 мая — в школе проходил классный час на тему «Я гражданин».

«Кроме сотрудника школы, там присутствовал замглавы района Дмитрий Гурьев. Он сказал детям зайти на сайт и отдать голос за набережную Енисея, при этом детям нужно было ввести свой телефонный номер. Он также объявил, что никто не покинет аудиторию, пока не покажет экран телефона с результатом голосования», — отмечает издание.

Один из школьников отправил аудиозапись журналисту издания KrasNews.com. После местный депутат направил в прокуратуру запрос.

Проверка показала, что в школе нарушили положения Конституции и закон об образовании. Причем руководство школы согласовало присутствие замглавы района для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

В школе разъяснять ситуацию отказались и перенаправили в управление образования, где тоже сообщили о проверке.

«В отношении замдиректора по учебно-воспитательной работе приняты меры дисциплинарного взыскания. Получила замечание за то, что не поставила в известность директора о случившемся и не остановила разговор на повышенных тонах во время классного часа», — ответили в управлении.

В прокуратуре уточнили, что обнаружили нарушения лишь только в действиях работников школы, которые не пресекли давление на учеников. В отношении чиновника никаких мер не предусмотрено.

Ранее в другой красноярской школе детей загнали в кабинеты во время пожара и заставили удалить видео с задымлением.