8 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В сибирской школе загорелся гардероб. Детей загнали в кабинеты и заставили удалить видео

В красноярской школе после срабатывания пожарной сигнализации детей не эвакуировали, а отправили в кабинеты, сообщает «ТВК Красноярск».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Возгорание произошло в одной из школ микрорайона Северный — задымился учительский гардероб.

Учащиеся сообщили телеканалу, что вместо эвакуации всех отправили по кабинетам. При этом сигнализацию сразу отключили, а ее срабатывание объяснили проверкой.

«Когда мы увидели дым на втором этаже, то начали снимать все на видео, а директор школы останавливала нас и заставляла удалять все с телефона. Так, чтобы она видела. Тушили гардероб огнетушителем», — рассказали ученики.

После инцидента в школьных кабинетах открыли окна, чтобы проветрить помещения от дыма.

Как уточняет «Проспект Мира» со ссылкой на городское управление образования, в технической комнате «произошло короткое замыкание без возгорания, которое работники учреждения устранили своими силами».

«Пожарные по приезду убедились, что жизни и здоровью учеников и сотрудников ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

Также в управлении подчеркнули, что в школе проведут проверку. Возможно, детей по инструкции все-таки нужно было эвакуировать.

Ранее в барнаульской школе произошел подобный случай — задымился кабинет начальных классов. Всех школьников сразу вывели из здания.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость