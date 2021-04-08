В сибирской школе загорелся гардероб. Детей загнали в кабинеты и заставили удалить видео

В красноярской школе после срабатывания пожарной сигнализации детей не эвакуировали, а отправили в кабинеты, сообщает « ТВК Красноярск ».

Возгорание произошло в одной из школ микрорайона Северный — задымился учительский гардероб.

Учащиеся сообщили телеканалу, что вместо эвакуации всех отправили по кабинетам. При этом сигнализацию сразу отключили, а ее срабатывание объяснили проверкой.

«Когда мы увидели дым на втором этаже, то начали снимать все на видео, а директор школы останавливала нас и заставляла удалять все с телефона. Так, чтобы она видела. Тушили гардероб огнетушителем», — рассказали ученики.

После инцидента в школьных кабинетах открыли окна, чтобы проветрить помещения от дыма.

Как уточняет «Проспект Мира» со ссылкой на городское управление образования, в технической комнате «произошло короткое замыкание без возгорания, которое работники учреждения устранили своими силами».

«Пожарные по приезду убедились, что жизни и здоровью учеников и сотрудников ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

Также в управлении подчеркнули, что в школе проведут проверку. Возможно, детей по инструкции все-таки нужно было эвакуировать.

Ранее в барнаульской школе произошел подобный случай — задымился кабинет начальных классов. Всех школьников сразу вывели из здания.