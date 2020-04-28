Сибирских военных, которые готовились к Параду Победы, закрыли на карантин

Военнослужащих, принимавших участие в подготовке военных парадов в Новосибирске к 9 мая, поместили на карантин, сообщили в Центральном военном округе.

Парад Победы в Москве. 2019 год.

Отмечается, что участников тренировки победного парада возвратили в пункты постоянной дислокации.

«В связи с переносом военных парадов на более поздний срок личный состав парадных расчетов и механизированных колонн возвращен в пункты постоянной дислокации и помещен на карантин», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Обратно участников тренировок вернули на транспорте, который предварительно обработали дезинфицирующим раствором.

Привлекаемая к параду военная и специальная техника находится под охраной на местах размещения — тренировочных площадках.

В ЦВО подчеркнули, что всего в тренировках парадов и шествий в границах Центрального военного округа планировали задействовать более 50 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц военной техники в 133 населенных пунктах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин перенес Парад Победы на Красной площади и марш Бессмертного полка. Также поручил перенести подготовку к параду в регионах.