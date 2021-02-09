Сибирским казакам разрешили использовать видеосвязь, когда они «не могут доскакать»

Ряд актуальных вопросов казаки обсудили 6 февраля — на Совете атаманов Регионального отделения казачьего союза (СКВРиЗ).

Помимо традиционных проблем военно-патриотического воспитания молодежи на мероприятии обсудили и необычный вопрос.

«В связи с тем, что подразделения Отдела дислоцируются по всему Кузбассу и не всегда есть возможность атаманам преодолевать существенные расстояния, а работа на благо казачества не может быть остановлена ни на минуту, была рассмотрена возможность интерактивного проведения Совета атаманов», — отмечает издание.