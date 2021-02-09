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Жизнь

Сибирским казакам разрешили использовать видеосвязь, когда они «не могут доскакать»

В Кемеровской области казакам разрешили пользоваться видеосвязью, потому что иногда без этого не получается всем собраться, сообщает «Сибдепо».

Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества.
Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества.
22.мвд.рф

Ряд актуальных вопросов казаки обсудили 6 февраля — на Совете атаманов Регионального отделения казачьего союза (СКВРиЗ).

Помимо традиционных проблем военно-патриотического воспитания молодежи на мероприятии обсудили и необычный вопрос.

«В связи с тем, что подразделения Отдела дислоцируются по всему Кузбассу и не всегда есть возможность атаманам преодолевать существенные расстояния, а работа на благо казачества не может быть остановлена ни на минуту, была рассмотрена возможность интерактивного проведения Совета атаманов», — отмечает издание.

Для организации видеосвязи в сети предложили использовать приложение Zoom.

Предложение одобрили. В постановлении собрания записали, что удаленная связь должна быть настроена в кратчайшие сроки.

Ранее сообщали про кибердружину казаков, которая будет вручную бороться с матами в соцсетях.

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