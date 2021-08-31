Сибирский банкир присвоил более 550 млн рублей вкладчиков и еще 55 млн растратил с друзьями

В Красноярском крае бывший руководитель банка «Канский» предстанет перед судом по обвинению в присвоении и легализации денег, сообщает региональная прокуратура.

Экс-председатель совета директоров банка вместе с другими высокопоставленными сотрудниками организовал преступную группу.

«С июля 2014 года по декабрь 2017 года присвоил более 550 млн рублей, принадлежащих 664 вкладчикам. С июня 2016 года по январь 2018 года вместе с соучастниками растратил имущество банка на сумму более 55 млн рублей», — выяснили следователи.

Общий ущерб превысил 610 млн рублей. Часть похищенного — 80 миллионов — оказалась на счетах компаний, подконтрольных одному из соучастников.

Поступившие в организации деньги тратили на различные нужды, а также направляли на выдачу займов.

Дело банкира направили в суд. Остальные уголовные дела в отношении шести соучастников пока еще расследуют.

Банк «Канский» образовали в 1990 году на базе отделения Госбанка, по величине активов занимал 374 место в стране. В декабре 2017 года ЦБ отозвал лицензию.

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