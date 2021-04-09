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Жизнь

Сибирский чиновник распродал жилье на 36 млн рублей, припасенное для «аварийного расселения»

В Кемеровской области осудили бывшего чиновника, который вместе с риэлтором зарабатывал на продаже муниципального жилья, сообщает региональный СК.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
altai-krai.sledcom.ru

В колонию отправили 49-летнего экс-начальника новокузнецкого управления по учету и приватизации жилых помещений.

«В декабре 2015 года принял предложение знакомого риэлтора зарабатывать на продаже муниципального жилья. Сообщники подыскивали местных жителей, на которых оформляли право собственности якобы в связи со сносом аварийного дома. При этом граждане никогда не проживали в аварийных домах», — рассказали в ведомстве суть махинации.

Жилье продавали, а деньги делили. В итоге ушли 29 муниципальных квартир, стоимостью 36 млн рублей.

Весной 2019 года схему раскрыли, чиновник вину признал. На имущество, в том числе его родственников, наложили арест — около 25 млн рублей.

Экс-начальника приговорили к 5 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Его супруга перечислила 2,5 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Ранее в Алтайском крае жители поселка обратились к президенту и губернатору, потому что их дом уже разваливается.

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