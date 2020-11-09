Сибирский чиновник сколотил «федеральный бизнес» по продаже удостоверений тракториста

В Омской области начальник районной инспекции Гостехнадзора получал взятки за удостоверения и регистрацию самодельных машин, сообщает региональный СК.

За 15 взяток задержали начальника инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

«В течение 7 месяцев подозреваемый неоднократно получал от граждан, проживающих в других регионах страны, в виде взяток денежные средства от 8 тысяч до 20 тысяч рублей за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без фактического обучения водителей и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, начальник получил 360 тыс. рублей за постановку на госучет восьми самодельных самоходных машин, находящихся в Тольятти и Владивостоке.

Общая сумма взяток — более 500 тыс. рублей. Чиновника отправили под подписку о невыезде.

Ранее в Алтайском крае директор аптеки получила условный срок за взятку, также ее оштрафовали на 69 тыс. 200 рублей.