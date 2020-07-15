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Жизнь

Сибирский депутат похищал деньги на «встречах с избирателями», пока отдыхал за границей

В Омской области депутата подозревают в мошенничестве, совершаемого в течение трех лет, сообщает региональный СК.

Мошенничество в интернете. Деньги.
Мошенничество в интернете. Деньги.
altapress.ru

45-летнего депутата областного заксобрания обвинили в «хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном с использованием служебного положения».

«В 2018 — 2020 годах подозреваемый, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Следователи уточняют сумму ущерба, а также провели обыски по месту работы и жительства депутата.

Народного избранника отправили под домашний арест, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как уточняет ТАСС, депутат, при возмещении расходов, связанных со служебной деятельностью, предоставлял в бухгалтерию «подложные документы об аренде им транспорта для выезда в районы области на встречу с избирателями».

Примечательно, что в это время депутат находился за пределами России.

Ранее стало известно, что депутатом Алтайского заксобрания решил стать студент юридического факультета.

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